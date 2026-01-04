Samsung Galaxy S25 met Galaxy Watch8 cadeau!

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#1 2026)

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
4 januari 2026, 15:24
3 min leestijd
De 5 beste Android-apps en -games van de week (#1 2026)

Stap in een cockpit en stijg op, bespaar gemakkelijk geld, ontdek hapklare (audio)boeken en maak jouw foto’s echt bijzonder.

Dit zijn de beste apps en games van week 1

Een nieuw jaar, een nieuw weekoverzicht. Welke apps hebben we (her)ontdekt die we graag met jullie willen delen? Je vindt ze hier weer alle vijf op een rijtje. Om ze op jouw Android-smartphone of tablet te downloaden, ga je natuurlijk naar de Play Store.

1. Dyme

Een huishoudboekje op papier is allang niet meer van deze tijd; daar bestaan gewoon apps voor! Eén van de beste van eigen bodem is Dyme. Deze app werkt automatisch met je bankrekening waardoor je inzicht krijgt in je financiën. Zo ga je in 2026 besparen.

Sterk aan Dyme is dat de app perfect in kaart brengt waar je geld naartoe gaat, bijvoorbeeld door abonnementen en vaste lasten te herkennen. Ook krijg je suggesties als Dyme betere deals vindt voor je (energie)contracten en zorgverzekering.

Dyme: Huishoudboekje & Budget

Dyme: Huishoudboekje & Budget

Dyme B.V.

Gratis via Google Play

2. Legendary Pilots

Vliegsimulatoren zijn niets nieuws, maar Legendary Pilots doet het wel net even anders. Deze nieuwe mobiele game zet niet in op een realistische ervaring in de lucht, maar wil je gewoon een leuke tijd bezorgen. Naast het besturen van je kist doe je nog veel meer.

Zo moet je leren omgaan met verschillende vliegroutes en passagiers. Ook is één van je doelen om vliegtuigen te kopen en te repareren. Door een eenvoudige besturing is Legendary Pilots een toegankelijk spelletje voor jong en oud. Prepare for takeoff!

Legendary Pilots

Legendary Pilots

MicroProse

Gratis via Google Play

3. Wiser

We hebben allemaal te weinig tijd tegenwoordig, dat is een feit. Maar, wat nou als je dagelijks binnen een kwartiertje zeer waardevolle inzichten kunt krijgen? Download Wiser om het zelf te ervaren. De app staat vol met korte samenvattingen van boeken.

Van boeken over productiviteit en zakendoen tot gezondheid en liefde. Voor ieder wat wils, maar altijd interessant. Hapklare brokken kennis die je op twee manieren kunt consumeren. Je kiest namelijk of je de teksten wil lezen of liever als audioboek opzet.

Wiser - 15 minutes Audio Books

Wiser - 15 minutes Audio Books

HubX

Gratis via Google Play

4. Monument Valley 3

Het derde deel van de Monument Valley-reeks is net als zijn voorgangers de moeite waard. In deze boeiende puzzelwereld ga je weer op reis. Je speelt als de jonge leerlinge Noor en hebt ditmaal als doel om het afnemende licht te herstellen.

Dat doe je door allerlei puzzels op te lossen terwijl je de betoverende omgeving van Monument Valley ontdekt. Verwacht weer bijzondere architectuur, gestoei met de zwaartekrachten en prikkelende kleuren. Een mysterie om helemaal in op te gaan.

Monument Valley 3

Monument Valley 3

ustwo games

Gratis via Google Play

5. Luminar Photo Editor

Foto’s bewerken klinkt voor veel mensen moeilijk en soms misschien wel onnodig. Maar, geloof ons als we zeggen dat er apps zijn waarmee jij net dat beetje extra geeft aan jouw kiekjes. Met Luminar Foto-Editor bijvoorbeeld, dat speciaal inzet op licht.

Experimenteer met handige bedieningselementen om te kijken hoe licht jouw foto’s kan verbeteren. Ook kun je spelen met helderheid en effecten. De app is al miljoenen keren gedownload en niet zonder reden: het gebruiksgemak van Luminar is bijzonder hoog.

Luminar: Foto-editor

Luminar: Foto-editor

Skylum Software

Gratis via Google Play

Games Financien Boeken en referentie Foto's en video Android Smartphones Android Tablets

