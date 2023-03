De 4 beste Android-apps en games van de week (#10 2023)

Knokken met eenden of je creatieve ik de vrije loop laten. Dat en meer vind je in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

1. F1 Clash

Schreeuw jij graag naar de televisie als Ferrari (weer) een slechte strategie kiest? Kijk dan of je het zelf beter kunt in F1 Clash. Word zelf teambaas en beslis welke banden je kiest en hoeveel brandstof je gebruikt.

Het Formule 1-seizoen is dit weekend weer begonnen en jij kunt er aan mee doen. In F1 Clash kies je je eigen coureurs. Hoe meer je wint, hoe beter je team. Hoe beter je team, hoe eerder je de overwinning behaalt.

F1 Clash - autoracemanager Hutch Games 8,4 (782.003 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Concepts

Ben jij een creatieveling en schets of teken je graag? Probeer dan eens Concepts. Met deze app maak je aantekeningen en illustraties met verschillende penselen, kleuren en lagen. Met één vinger teken je en met twee beweeg je over het canvas.

Open je de app voor het eerst, ontwijk dan even de betaalde versie en ga met de – goed verstopte – gratis versie aan de slag. Wil je oneindig veel lagen en bestanden in allerlei types opslaan, dan heb je de betaalde versie nodig.

Concepts: Sketch, Note, Draw TopHatch, Inc. 8 (13.398 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Punch Kick Duck

Slaan, schop of duiken. Dat is de basis van de mobiele game Punch Kick Duck. In het spel doorloop je verschillende levels en versla je tegenstanders met een slag, schop of duik. Wanneer je welke doet werkt hetzelfde als steen, papier, schaar, want slag verslaat schop, schop verslaat duik en duik verslaat slag. Snap je het nog?

Je kunt sparen voor munten door levels te halen. Daarmee kies je uit verschillende karakters om mee te spelen. Ook leuk: het spel is zowel horizontaal als verticaal te spelen.

Punch Kick Duck Shaun Coleman Gratis via Google Play via Google Play

4. Alarmy

Val jij na je wekker meteen weer in slaap of word je moeilijk wakker? Alarmy helpt je hiermee. Om te voorkomen dat je weer lekker verder tukt, moet je namelijk eerst een paar puzzels doen, een qr-code scannen die zich aan de andere kant van je kamer begeeft of een lastige rekensom oplossen.

Heb je dit gedaan, dan houdt het alarm op. Hopelijk ben je dan wakker en klaar voor je dag. De standaard alarmfuncties zijn helemaal gratis. Voor alle oefeningen die controleren of je wakker bent, betaal je maandelijks een klein bedrag.

Download Alarmy in de Google Play Store

Alarmy - Ochtendwekker Alarm Clock Alarmy 9 (1.496.872 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

