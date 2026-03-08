Mis deze Android-apps en -games niet! (weekoverzicht #10 2026)

Geld besparen, slimme brillen detecteren, sport volgen, draken uitbroeden en volgelingen recruteren. Het kan allemaal met deze vijf nieuwe apps en games.

Dit zijn de beste apps en games van week 10

Na een drukke trip naar Barcelona (ja, we waren op de beurs) hebben we toch nog tijd gevonden om te duiken in de nieuwste apps en games. Zo kun je de week gewoon afsluiten zoals je van ons gewend bent. Je vindt alle apps weer in de Google Play Store.

1. Spaartje

We beginnen dit keer met een Nederlandse app. Niet alleen qua makelij, want het is een Amsterdamse start-up. Ook qua onderwerp: dat is geld besparen! Spaartje vergelijkt de prijzen in elf supermarkten in ons land. Zo kun jij minder betalen voor je boodschappen.

De app doorzoekt meer dan 80.000 producten in seconden en laat precies zien waar elk item het goedkoopst is. Typ je boodschappen in en laat de AI in de app je volledige lijst scannen. Spaartje schijnt niet gesponsord te zijn door specifieke supermarkten.

Spaartje Spaartje 9.6 (5 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Hatch Dragons

Draken uitbroeden. Er zijn dagen dat wij daar niet aan denken. Dat was totdat we kennismaakten met Hatch Dragons. In deze splinternieuwe game speel je als Liv en verzamel en verzorg je schattige draakjes geïnspireerd op dieren als katten en herten.

Met edelstenen en andere zeldzaamheden lok je de draken naar je bos. Daar kun je ze vervolgens te eten geven, opvoeden en uiteindelijk hun eieren uitbroeden. Zo wordt je verzameling draken groter en groter. Leuk feitje: dit spel is ook je computer te spelen.

Hatch Dragons Runaway Play 9.6 (5.725 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Paralympische Winterspelen

Het is je wellicht ontgaan, maar eergisteren zijn de Paralympische Winterspelen begonnen. Met bijna 80 sportevenementen is er weer genoeg te volgen. Dat doe je simpel met de officiële app. Volg je favoriete teams en atleten en stel schema’s samen.

Geen idee waar je moet beginnen? Ons land vaardigt in totaal acht atleten af naar de Italiaanse kou, onder wie zitskiërs Jeroen Kampscheur en Niels de Langren. Fans van snowboarden mogen Lisa Vos-Bunschoten en Chris Vos niet missen. Veel kijkplezier!

Paralympic Games™ IOC 9.2 (37.210 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Nowhere Prophet

Het digitale kaartspel Nowhere Prophet vindt plaats in een post-apocalyptische wereld. Je doel is om volgelingen te verzamelen en vrienden met ze te worden. Die heb je hard nodig, want je neemt het op tegen allerlei vijanden: van machines tot slavenhandelaars.

Dit unieke spel bedoeld voor één speler zit vol willekeurig getrokken kaarten die je naar allerlei gevechten leiden. Zorg voor genoeg volgelingen zodat je overlevingskansen het grootst zijn. En met de juiste tactieken kun je heelhuids de mysterieuze Crypt bereiken.

Nowhere Prophet No More Robots Gratis via Google Play via Google Play

5. Nearby Glasses

Op de beurs in Barcelona zagen we ze weer genoeg: slimme brillen. Daarmee kun je zonder dat een ander het weet, opnames maken. Dat kan tot misbruik leiden. Om je bewust te maken van slimme brillen om je heen, is Nearby Glasses onlangs gelanceerd.

De app scant voortdurend op signalen van bluetooth-apparaten in de buurt, waaronder draagbare apparatuur. Detecteert de app een hardware-apparaat, bijvoorbeeld een slimme bril gemaakt door Meta of Snap, dan krijg je daar een waarschuwing van.

Nearby Glasses my PocketPC GmbH Gratis via Google Play via Google Play

Wil jij iedere week de beste apps en games in je mailbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief en laat in de reacties weten of jij nog leuke nieuwe apps hebt ontdekt.