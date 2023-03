De 4 beste Android-apps en -games van de week (#12 2023)

Leer computertaal, lees gratis je favoriete magazines bij de kapper en zet je eigen dierenkamp op. Dat en meer lees je in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

1. Mimo: leren coderen

De ICT-sector groeit en groeit, maar lang niet iedereen heeft verstand van coderen. Misschien kom je er in jouw werkveld niet meteen mee in aanmerking, maar wellicht komt een beetje kennis van html of Python in de toekomst goed van pas. Met Mimo leer je op een simpele manier de regels van coderen.

Het leren van de computertaal gaat op bijna dezelfde manier als bij taal-app Duolingo. Iedere dag spendeer je een bepaalde tijd aan het leren van de taal. Dat gaat in kleine stapjes en met duidelijke uitleg. Houd je het dagen achter elkaar vol, dan bouw je een streak op. De basisfuncties van de app zijn gratis.

Learn Coding/Programming: Mimo Mimo GmbH 9,2 (407.549 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. PUBG Mobile

PlayersUnknown Battleground Mobile bestaat vijf jaar! Dat is reden voor een feestje. De makers komen met nieuwe spelmodi en verzamelvoorwerpen in het spel. De game is gratis te downloaden vanuit de Play Store.

PUBG Mobile is een online ‘battle royale’ spel. In de game speel je tegen 99 andere spelers om de winst. Overleef zo lang mogelijk door de anderen te elimineren. Blijf je als laatste over dan ben jij de Winner winner, Chicken dinner!

PUBG MOBILE Level Infinite 9 (43.951.363 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Wait

Wachten. Dat doe je bijvoorbeeld in de wachtkamer bij de kapper, tandarts of in het openbaar vervoer. Met Wait spendeer je die tijd door je favoriete digitale tijdschriften te lezen.

De Wait-app werkt op locatie. Bedrijven koppelen hun pand aan Wait, zodat jij als klant – wanneer je in de wachtkamer zit – kan genieten van het grote aanbod tijdschriften en magazines.

Is het bolletje groen? Dan zit je op de juiste plek! Wait werkt ook in het openbaar vervoer. Daarvoor geef je aan op welke bus of trein je stapt.

Wait - Tijdschriften, boeken & Wait B.V. 9,4 (257 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Animal Crossing: Pocket Camp

Animal Crossing: Pocket Camp is het mobiele broertje van de Animal Crossing-spellenreeks van Nintendo. In Animal Crossing draait het om het creëren en onderhouden van je eigen samenleving, maar dan met vrolijke dieren en poppetjes.

Animal Crossing: Pocket Camp laat je een eigen thuisbasis maken op je smartphone of tablet. Verzamel, ontwerp en onderhoud je eigen thuisbasis in allerlei stijlen. De game is al een tijd uit in de Play Store, maar met een recente update is ‘ie technisch verbeterd.

Animal Crossing: Pocket Camp Nintendo Co., Ltd. 8,4 (785.069 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

