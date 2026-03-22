Mis deze Android-apps en -games niet! (weekoverzicht #12 2026)

Extra productiviteit op je smartphone, (weer) een nieuwe webwinkel, een app die je batterij in de gaten houdt en twee splinternieuwe spellen met dieren.

Dit zijn de beste apps en games van week 12

Een nieuwe week, een nieuw appoverzicht. Deze week was er weer genoeg keuze, maar dit zijn volgens ons de vijf interessantste nieuwe apps en games voor op jouw Android. Klik op de linkjes om ze rechtstreeks uit de Google Play Store te downloaden.

1. Smart Action Notch

Die kleine camera-uitsparing bovenin op het scherm van je telefoon, dat heet de notch. Die kun je met de gloednieuwe app Smart Action Notch gebruiken voor allerlei functies. Eén keer tikken, dubbeltikken, even indrukken: simpele acties als deze doen van alles.



Denk aan het maken van screenshots, aanzetten van je zaklamp, vergrendelen van je scherm of het opstarten van je favoriete app. Je stelt één keer in hoe je het wilt hebben en hoeft er daarna niet meer naar om te kijken. Voor wie extra productiviteit zoekt!

2. Goritaire

Wie het beroemde spelletje solitaire (ook wel patience genoemd) kent, weet dat dit op vele manieren te spelen is. Maar de variant met apenkaarten, die kenden we nog niet. Goritaire is een nieuw spel waarbij je zeven kaarten met gorilla’s op een rij moet krijgen.

Maar, pas op: de gorilla’s moeten met hun voeten op de grond staan, anders telt het niet. Als er een primaat zonder bananen komt te zitten, verlies je gelijk en moet je opnieuw beginnen. Goritaire is een geinige game om even wat tijd mee te doden.

3. Joybuy

Sinds deze week kun je terecht bij een nieuwe webwinkel (en app): Joybuy. Deze van oorsprong Chinese partij levert In Nederland en vijf andere Europese landen. Het idee is dat ze je pakketjes dezelfde dag nog bezorgen, mits je vóór 11.00 besteld hebt.

Joybuy verkoopt onder meer niet-bederfelijke boodschappen van A-merken en budgetmerken. Denk aan thee, diepvriespizza’s en pasta. Daarnaast kun je er ook terecht voor elektronica, schoenen, meubels, drogisterijspullen en kantoorartikelen.

4. The Jumping Dino

Zijn gorilla’s nog niet eng en groot genoeg voor je? In The Jumping Dino ga je aan de slag met dinosauriërs. Alhoewel, in deze game zijn die best schattig. Het prehistorische dier is in pixelart-stijl weergegeven en springt over ravijnen heen om eieren te redden.

Dat is hard nodig, want de hoofdrolspeler in dit spel is de laatste T. rex die nog over is. Ondertussen raast er een meteoor op de aarde af. Naast het redden van de kostbare eieren kun je ook kiezen om te gaan racen of je sprongkracht te perfectioneren.

5. Chargify

Het is algemeen bekend dat je je telefoon beter niet iedere keer tot honderd procent oplaadt. Daarom zitten er op de meeste telefoons instellingen zodat je standaard maar tot 80 of 90 procent gaat. Daar heb je trouwens ook apps voor, zoals Chargify.

Die app stuurt je allerlei handige meldingen. Bijvoorbeeld als je telefoon helemaal vol zit of het percentage heeft bereikt dat je zelf hebt ingesteld. Je bepaalt ook zelf hoe je telefoon je daarvan op de hoogte stelt: met geluid, trilfunctie of de flitser van je camera.

