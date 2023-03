De 5 beste Android-apps en -games van de week (#13 2023)

Vind een nieuwe baan, ga zonder gedoe op reis en versla vijanden in een oude tombe. Dat en meer lees je in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

1. Stippl

Met Stippl maak je reizen een stukje overzichtelijker en leuker. Zo plan je je de beste route voor je roadtrip, ontdek je de beste manier van transport en houd jij je uitgaven gedetailleerd bij. Droom je nog van die ene vakantie? Zet ‘m dan op je reisverlanglijstje.

Daarnaast is er een sociaal netwerk binnen Stippl. Daar deel je je favoriete reiservaringen en bekijk je die van anderen. Zo weet je welke bestemmingen de moeite waard zijn en loop je niet tegen onhandigheden aan. Reis ze!

Stippl: Explore, Plan & Share Stippl Gratis via Google Play via Google Play

2. Tomb Raider Reloaded

De Tomb Raider-franchise gaat al tientallen jaren mee. De eerste game kwam uit in 1996 op onder meer de PlayStation en Sega Saturn, maar inmiddels is de titel vaker voor mobiele telefoons uitgebracht. De meest recente Tomb Raider-game is Tomb Raider Reloaded en verscheen dit jaar op Android.

In de game ga je als Lara Croft op pad door verschillende tombes en grotten, op zoek naar oude schatten. Ondertussen ontwijk je obstakels en vecht je tegen vijanden als wolven, slangen en mythische wezens.

Je downloadt de game via de Play Store of de gamecatalogus van Netflix. Benieuwd hoe dat zit? Check dan ons artikel over Netflix-games in 2023.

Tomb Raider Reloaded CDE Entertainment Gratis via Google Play via Google Play

3. Swipe4Work

Deze app is een soort Tinder, maar dan voor banen. Zoals de naam doet vermoeden, swipe je bij Swipe4Work op zoek naar werk. Geef aan in welke branche je werkt, hoeveel je wil werken, wat je ervaringen zijn etcetera. Al swipend solliciteer je bij banen. Zodra je een match hebt met het bedrijf waar je solliciteert, kun je ook nog digitaal chatten.

Het aanmeldingsproces van Swipe4Work is anoniem, zodat je enkel en alleen beoordeeld wordt op werkervaring en praktische eigenschappen. Zo gaat de app de strijd aan met discriminatie van etniciteit, leeftijd of geslacht.

Swipe4Work: Vacatures op maat Swipe4Work 9,2 (16 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Bing

Kunstmatige intelligentie lijkt ineens overal te zijn. Een chatbot die de wereld op zijn kop zette was ChatGPT. Onlangs is daar de vierde versie van verschenen. Deze is te gebruiken via de browser op je pc, maar ook op je mobiele telefoon.

ChatGPT 4 is namelijk verwerkt in de nieuwe Microsoft Bing-app. Naast nieuwsoverzichten en de gebruikelijke zoekfunctie, helpt de ‘Ai-copiloot’ je met allerlei taken. Je kunt het je eigenlijk zo gek niet bedenken. Ben je benieuwd hoe je ChatGPT handig gebruikt? Check dan ons artikel waarin we dat haarfijn uitleggen.

Bing - Your AI copilot Microsoft Corporation 8,4 (321.891 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Monopoly Go!

Dit bordspel is bij vrijwel iedereen bekend. Of je het nu fantastisch vindt om geld te sparen, het liefst zoveel mogelijk huizen koopt of gewoon houdt van een spannende kanskaart. Met Monopoly Go! speel je een variatie van het bordspel vanaf je smartphone.

De app heeft een fris ontwerp gekregen en gooit verschillende twists aan het originele bordspel. Speel minigames met vrienden en familie of alleen tegen vreemden online. Breid uit, verdien heel veel geld en bouw de stad van je dromen.

MONOPOLY GO! Scopely 9,2 (16.424 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

