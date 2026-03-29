Deze Android-apps en -games mag je niet missen! (week 13 2026)

Verander je telefoon in een bewegingsdetector, maak je selfies eindelijk echt spectaculair en spreek gemakkelijk af met vrienden. Dit is ons weekoverzicht.

Dit zijn de beste apps en games van week 13

De week zit er bijna weer op: tijd om alle toffe Android-apps en -games voor je onder elkaar te zetten. Zo weet jij welke apps de moeite waard zijn om op je telefoon te zetten. Download jouw nieuwe favoriet(en) rechtrstreeks uit de Google Play Store.

1. Nearby

Een nieuwe app die het afspreken met vrienden een stuk praktischer maakt. Dat is Nearby in een notendop. Het idee is dat je je vrienden gemakkelijk kunt laten weten als je ergens bent en zin hebt om af te spreken. Deel je locatie en wacht tot de rest er is.

Nearby is ook een uitkomst op drukke plekken als een festival, waar je nogal eens je gezelschap uit het oog verliest. De live kaart toont iedereen die de app ook gebruikt, zodat je elkaar zo weer terugvindt. Er is ook een handige ingebouwde groepschat.



2. Coffee Talk

Geen liefhebber van koffie? Ook dan is Coffee Talk zeker de moeite waard. In dit spel ben je een barista in Seattle die praatjes maakt met de mensen aan de bar en hun problemen aanhoort. Ondertussen schenk je koffie die is afgestemd op je klanten.

De old school vibes zijn prachtig en de relaxte soundtrack maakt het een perfecte game om mee te ontspannen. Het doel is om een gezellig gevoel te krijgen en interessante en hartverwarmende gesprekken te voeren. Aflevering 1 van Coffee Talk is gratis te spelen.

3. WifiSense

Sommige mensen schijnen de aanwezigheid van mensen in een ruimte te kunnen voelen. Dat heet paranormale gevoeligheid. Heb je die gave niet? Dan trek je gewoon je smartphone uit je zak op zoek naar aanwezigheid, beweging en activiteit van anderen.

WifiSense doet dat door te kijken naar je wifi-signaal en daarbij realtime fluctuaties in tussen je telefoon en de router te analyseren. Wanneer iemand een ruimte binnenkomt of verlaat (of beweegt), verandert het wifi-signaalpatroon. Dit detecteert de app direct.

4. Crazy Tractor

Wat gebeurt er als kwaadaardige meeuwen hun geliefde strand verlaten en besluiten om je landbouwgrond aan te vallen? Nou, dan pak je je tractor en trek je ten strijde. Het resultaat is een chaotische racegame waar je je best moet doen om te overleven.

Het doel is om de meedogenloze meeuwen te slim af te zijn. Dat doe je door je tractor te upgraden en als laatste van iedereen over te blijven. Er zijn 12 coureurs met unieke skills. Met wereldwijde ranglijsten om te beklimmen kun je eeuwige roem vergaren.

5. RetroSelfie

Met deze vernieuwde app is geen enkele selfie meer saai. Of je nu een nostalgische look wilt of juist op zoek bent naar een perfect geretoucheerd portret, RetroSelfie heeft het allemaal. De AI in de app zorgt voor slimme verbeteringen van jouw selfies.

Denk aan het verbeteren van je belichting en huid. Dat gaat stapsgewijs: na de eerste bewerking stapel je kleine wijzigingen (zoals de belichting, kleur of achtergrond) op het beoordelingsscherm, zodat je niet gedwongen bent om het in één keer perfect te doen.