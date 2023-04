De 5 beste Android-apps en -games van de week (#14 2023)

Hulp met spelling, slimme navigatie of spelen met je vrienden. Er zijn weer een hoop apps recent geüpdatet of simpelweg de moeite waard. Wij lopen ze voor je langs in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Grammarly

Typ jij weleens berichten in het Engels, maar is je Nederlandse accent zelfs typend te merken? Probeer dan eens Grammarly. Je hebt de app misschien eens voorbij zien komen, maar hij helpt met het formuleren van zinnen en corrigeert spelfouten.

Je stelt de app in als toetsenbord op je smartphone en Grammarly doet de rest. Wanneer jij een zin typt die niet correct is of anders geformuleerd kan worden, geeft de app dat aan. Zo hoef jij je geen zorgen te maken over je Engels. You’re welcome!

Grammarly - Grammar Keyboard Grammarly, Inc. 8 (185.185 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. 1 2 3 4 Player Games

Op de Android Planet-redactie zijn we gek van spelletjes. Een potje tafeltennis of Mario Kart in de pauze kan er altijd wel vanaf, maar wat als je geen Nintendo Switch of tafeltennistafel hebt? Pak dan je smartphone erbij en check 1 2 3 4 Player Games.

Zoals de naam doet vermoeden bestaat deze game uit spellen voor een, twee, drie of vier spelers. De spellen zijn offline en enkel één van je vrienden downloadt de app. Samen speel je simpele minigames die vaak afgeleid zijn van bekende spellen of sporten. Denk aan poolen, golf of Snake.io. Ook kun je alleen tegen de computer spelen op verschillende niveau’s!

1 2 3 4 Player Games - Offline JindoBlu 9,2 (6.259 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. MacroDroid

Houd jij van slimme tech en handigheidjes? Check dan MacroDroid. Met deze app automatiseer je allerlei handelingen op je smartphone. Denk aan het automatisch draaien van je scherm als je YouTube opent, of het aanzetten van de speaker als je je hoofd weghaalt van je telefoon tijdens een belletje. Je kunt het zo gek niet bedenken.

Ook delen gebruikers van de app hun automatiseringen – en dat is handig. Zo sla je bijvoorbeeld automatisch YouTube-advertenties over of maakt je smartphone automatisch een foto bij een verkeerde pincode. Handige functies dus en goed voor de bescherming van je smartphone!

MacroDroid - Automatisering ArloSoft 9,4 (62.504 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Production Chain Tycoon

Het klinkt misschien niet heel aantrekkelijk, maar het onderhouden van een productieketen is heerlijk tijdverdrijf. Van grondstof tot eindproductie, jij beheert de hele bevoorradingsketen met als doel de beste ceo te worden.

De game verwerkt advertenties subtiel en stapsgewijs wordt het spel ingeleid. De vormgeving is gepixeleerd, waardoor de app er modern, maar toch retro uitziet. Ontdek of jij hebt wat nodig is om een ceo te zijn en begin met Production Chain Tycoon.

Production Chain Tycoon RSGapps - Idle Tycoon Games 8,8 (5.795 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Sygic GPS Navigation

Sygic gaat al een tijdje mee, maar de makers voegen er een hoop functionaliteiten aan toe. Recentelijk is de app weer geüpdatet. Sygic heeft functies als een gemixte realiteit-navigatiemodus, 3D offline-kaarten en Android Auto-ondersteuning.

Ook zie je nu de huidige brandstofprijzen per tankstation, met daarbij de datum van de informatie. Meldingen over ongelukken worden ook visueel weergegeven op de kaart. Ben jij op zoek naar een uitgebreide vervanger van je TomTom of Google Maps? Check dan Sygic.

Sygic GPS Navigation & Maps Sygic. 8,8 (1.845.348 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Bekijk ook de andere laatste Android-apps en -games: