Mis deze Android-apps en -games niet! (weekoverzicht #14 2026)

Jeroen Timmermans
5 april 2026, 16:02
3 min leestijd
Een handige cursor op je scherm, een tool voor al je recepten, een golfspel met koeien en unieke wallpapers voor je toestel. Dit is ons weekoverzicht.

Dit zijn de beste apps en games van week 14

We hebben deze week maart achter ons gelaten en zitten inmiddels in april. Wat vliegt de tijd! Laten we samen kijken naar nieuwe Android-apps en -games die een mooie toevoeging kunnen zijn op jouw telefoon of tablet. Je vindt ze in de Google Play Store.

1. Quick Cursor

Heb jij een grotere smartphone die je niet prettig met één hand kunt bedienen? Voor extra comfort en productiviteit op grotere schermen bestaat Quick Cursor. Het idee van deze app is dat die een cursor tevoorschijn tovert op de onderste helft van je scherm.

Met deze cursor kun je interactie hebben met de UI-elementen op de bovenste helft. Die bereik je een stuk simpeler omdat je je duim niet helemaal meer hoeft te strekken. We gaan deze app later nog uitgebreider testen, dus hou onze website zeker in de gaten.

Sergiu Șandor

Gratis via Google Play

2. Disc Golf with Cows

Frisbeegolf is misschien niet de bekendste sport, maar wel onderwerp van een nieuwe game. Alsof dat nog niet genoeg is, stikt het van de koeien. De zwart-witte herkauwers maken jou het leven zuur maken door je frisbees te vangen. En dat wil je natuurlijk niet!

De eenvoudige besturing maakt van dit spel een potentiële hit. Er zijn 18 willekeurig gegeneerde holes met hindernissen als bomen, plassen met springende vissen en natuurlijk koeien. Je speelt solo of neemt het op tegen maximaal 3 AI-tegenstanders.

CreativeProcess

Gratis via Google Play

3. Avocadish

Maak jij ook vaak screenshots op je telefoon van recepten die je tegenkomt? Avocadish is de alles-in-één-app die je nodig hebt om het overzicht te bewaren. Importeer recepten naar deze app die je bijvoorbeeld hebt gevonden op Facebook, Instagram of YouTube.

Dat is nog lang niet alles. Scan recepten met je camera en maak foto’s van pagina’s in een kookboek of een handgeschreven receptje van je oma. Verder genereer je simpel boodschappenlijstjes vanuit je recepten. Alles wordt veilig opgeslagen in de cloud.

Avocadish

Gratis via Google Play

4. Alien Morgue

Als jij altijd al aliens hebt willen ontleden, is er nu een spel dat jouw macabere wens in vervulling laat gaan. In Alien Morgue ben je namelijk een buitenaardse patholoog die de doodsoorzaak moet vaststellen van de meest vreemde wezens. Dat is nog best lastig.

Want, terwijl je volgens het protocol de kenmerken van de overledenen probeert te achterhalen, kom je allerlei spullen in de lichamen tegen die het proces nogal lastig maken. Alien Morgue is een origineel sciencefiction-spel om zeker eens te proberen.

BurGum

Gratis via Google Play

5. AURA Video Live Wallpaper

Ben jij nog op zoek naar een originele achtergrond voor op je smartphone? Met AURA Video Live Wallpaper heb je iets unieks te pakken. Kies uit een van de 100 bewegende wallpapers in de app of beter: importeer een eigen video om als wallpaper te gebruiken.

Met deze nieuwe wallpaper-app breng je je telefoon tot leven met beelden die belangrijk voor je zijn. Momenteel worden negen talen ondersteund, maar Nederlands ontbreekt. Geen nood: je Engels is vast goed genoeg om je weg te vinden in deze leuke app.

Angedric

Gratis via Google Play
