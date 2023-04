De 5 beste Android-apps en -games van de week (#15 2023)

Spaar zegels voor een broodje op station en train je brein met puzzels. Dat en meer lees in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

1. Lekker Onderweg

Met de Lekker Onderweg-app van NS ga je lekker met het openbaar vervoer onderweg. De app is namelijk een digitale verzamelplaats voor spaarkaarten bij verschillende winkels op stations. Zo spaar je bijvoorbeeld voor een gratis croissant bij de Kiosk, een koffie bij de Stations Huiskamer of een pasta bij Julia’s.

Voor een gratis hapje of drankje spaar je dus zegels, die je krijgt wanneer je dat hapje of drankje koopt. Heb je zes keer een koffie gehaald bij de Kiosk? Dan is de zevende gratis. Ook werkt de app zonder account, waardoor je meteen aan het sparen kunt. Smakelijk!

Lekker Onderweg NS Groep N.V. 8,2 (7 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Not Not 2

‘Niet niet niet omhoog’, moet je dan naar beneden of toch omhoog? Met zulke aanwijzingen breek je je brein in Not Not 2. In korte tijd bepaal jij welke kant je je mannetje opstuurt, aan de hand van de tekst in beeld. Om het extra ingewikkeld te maken, gebruikt de game dubbele ontkenningen en is er een timer aanwezig, die steeds sneller gaat.

Ook zijn er verschillende kleuren waar je rekening mee moet houden. Train je brein door mee te doen aan dagelijkse challenges en waan je een weg door de levels. Na een level word je helaas wel kort onderbroken voor een advertentie, maar verder is de app gratis te gebruiken.

Not Not 2 - Een breinbreker Alt Shift Gratis via Google Play via Google Play

3. Potje

Ben je van plan om een activiteit te doen met vrienden of familie? Leg dan gemakkelijk samen geld in met Potje. Met deze app spaar je gezamenlijk voor een dagje weg, een vakantie of ander uitje. Via een betaalverzoek legt iedereen van tijd tot tijd een klein deel in.

Je personaliseert je potje voor het evenement of uitje waar je voor spaart. Gebruikers kunnen bijnamen hebben en foto’s toevoegen om het samen sparen leuker te maken. Roep je vrienden bij elkaar vul een potje in Potje.

Potje Potje Technologie B.V. 8,6 (14 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Orange

Orange is het nieuwste deel uit de kleurenreeks van Bart Bonte. Net als zijn games als Yellow, Green, Pink en Red, draait Orange volledig om één kleur. Namelijk – je raadt het niet – oranje.

De game bestaat uit 50 puzzels die simpel ogen, maar steeds moeilijker worden. Ieder spel heeft ook zijn eigen logica, wat uitdaagt om verbanden te leggen en de oplossing te vinden. Kom je er echt niet uit? Dan zijn er altijd nog hints die je verder helpen.

orange Bart Bonte 10 (947 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. ANWB Onderweg

De ANWB Onderweg-app is al jaren te vinden in de Play Store en ook op Android Planet hebben we ‘m eens behandeld. De app streeft er namelijk naar om een alles-in-één-app te zijn voor tijdens het autorijden. De applicatie biedt navigatie met actuele informatie, verkeers- en filemeldingen, mobiel parkeren en je meldt natuurlijk pech aan de wegenwacht.



Met een recente update zijn een aantal nieuwe functies verschenen. Zo krijg je tijdens het rijden meldingen over naderende ambulances, zodat jij op tijd ruimte kunt maken op de weg. Rijd je in een schoolzone? Dan krijg je daar ook melding van. Zo ben je op de hoogte van mogelijk overstekende kinderen en let je hopelijk op je snelheid.

ANWB Onderweg & Wegenwacht ANWB 8,8 (26.318 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

