Mis deze Android-apps en -games niet! (weekoverzicht #15 2026)

Apps om belangrijke datums te onthouden, al je muziek handig te loggen, jou aan het wandelen te krijgen en twee nieuwe games. Dit is ons weekoverzicht.

Dit zijn de beste apps en games van week 15

Met het wisselvallige weer van dit weekend ligt verveling wellicht op de loer. Check daarom nu dit weekoverzicht met interessante nieuwe apps en games voor op jouw mobiel. Je downloadt ze allemaal gemakkelijk en veilig in de Google Play Store.

1. BondBox

Heb jij ook de grootste moeite om verjaardagen, trouwdagen en andere bijzondere momenten van anderen te onthouden? Speel gewoon een beetje vals en download de nieuwe app BondBox. Hiermee word je op tijd herinnerd aan alle belangrijke datums.

Je stelt meerdere aanpasbare herinneringen in voor elke gelegenheid. De kalenders zijn overzichtlijk en synchronisatie met Google Agenda is mogelijk. BondBox maakt jou ineens de meest attente persoon. Dat daar een app voor nodig is, blijft ons geheim!

2. Wednesdays

Een spel met een bijzonder gevoelig thema: seksueel misbruik. In Wednesdays staat Tim centraal, slachtoffer van dit zedendelict. Twintig jaar later, tijdens het spelen van een game, komen de herinneringen aan deze traumatische gebeurtenis ineens terug.

Kruip in de huid van Tims familieleden en probeer de verwarde herinneringen uit zijn verleden samen te voegen. Wednesdays is deels een spel en deels een graphic novel. Het spel is speciaal ontworpen om toegankelijk te zijn voor spelers van alle niveaus.

3. Lapse

Wie stiekem moet toegeven dat hij of zij dagelijks te weinig beweegt, heeft gewoon een steuntje in de rug nodig. Bijvoorbeeld de nieuwe app Lapse. Lapse blokkeert apps op jouw telefoon totdat je naar buiten gaat om een stukje te gaan wandelen. Dat werkt zo.

Lapse plaatst een kleine timer boven verslavende apps als Instagram, TikTok of YouTube. Wanneer je je limiet hebt bereikt, wordt de app vergrendeld. De enige manier om weer toegang te krijgen? 500 stappen zetten of 500 meter wandelen: wat jij wil.

4. NeonPaths

Een tijdje terug kwamen we ook al met een kleurrijk neonspel op de proppen. Daar zijn spelers razend enthousiast over, zo bewijzen de beoordelingen in de Play Store. Ook de nieuwe game NeonPaths draait om gekleurde pijlen en echte hersenkrakers.

In NeonPaths verbind je bijpassende knooppunten, zorg je dat elk vakje bedekt is en los je allerlei puzzels op. De game valt positief op door de originele soundtrack en leuke kleurtjes. NeonPaths is makkelijk om te leren, maar moeilijk om mee te stoppen.

5. Now Playing: Stats & Scrobble

Ooit was Now Playing een exclusieve muzikale functie voor eigenaren van een Google Pixel. Gelukkig is de app sinds kort voor alle Android-gebruikers beschikbaar. Now Play is ook nog eens volledig vernieuwd en omgedoopt tot Now Playing: Stats & Scrobble.

Now Playing is de ultieme muziektracker. Of je nu nummers herkent met Shazam of muziek streamt op Spotify, de app logt al je muziek en legt je luistergeschiedenis vast op al je favoriete platforms. De app heeft een nieuwe interface en is nog steeds gratis.