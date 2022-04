Deze 5 Android-apps en games mag je niet missen (editie #16 2022)

Heel makkelijk 3D-modellen maken en in de lucht racen. Dit zijn de beste Android-apps en games van afgelopen week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Polycam

Zonder zwoegen 3D-modellen bouwen: daar zorgt Polycam voor. Deze nieuwe app gebruikt de camera van je smartphone om 3D-modellen van objecten om jou heen te maken. Deze kun je vervolgens gebruiken om games mee te maken, of bijvoorbeeld in Photoshop-programma’s.

Polycam werkt heel simpel. Je drukt op de knop en beweegt vervolgens rustig rondom het object heen. De app maakt nu een hoop foto’s en voegt deze aan het eind bij elkaar. Je kunt gratis kennismaken met de app, maar om meer dan vijf 3D-modellen te maken moet je de portemonnee trekken. Een maandabonnement kost 8,99 euro.

→ Download Polycam in de Google Play Store (gratis uitproberen)

2. Linko

Hoe goed is jouw logisch inzicht? Je kunt het testen met Linko. In deze game draait alles om het verbinden van cirkels en vierhoeken. Dat doe je door middel van lijnen, bochten en ‘rotondes’. Je tikt op deze elementen om ze te draaien en alles met elkaar te verbinden.

Zoals het een goede puzzelgame betaamt begint Linko heel eenvoudig, maar worden de levels al snel pittiger. Op een gegeven moment wordt je bijvoorbeeld geforceerd om alle beschikbare puzzelelementen te gebruiken, waardoor het uiteindelijke traject veel groter wordt.

→ Download Linko in de Google Play Store (gratis)

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Damnnnn

Met Damnnnn leer je iedere dag iets bij. De app omschrijft zichzelf als een sociaal educatieplatform waarin je korte, behapbare ‘lessen’ volgt. Deze beginnen vaak met een korte centrale vraag, zoals hoe Apple de iPhone ontworpen heeft. Vervolgens wordt je aan de hand van foto’s, tekst, audio en gif-animaties razendsnel bijgepraat.

Het platform is Engelstalig en volledig gratis. De microlessen worden gemaakt door experts in een bepaald gebied, zoals marketing, financiën of mentale gezondheid. Wanneer je de app voor het eerst opstart kun je je persoonlijke interesses opgeven. Ook is het mogelijk om experts te volgen. Op die manier kun je hun aanbevelingen voor boeken, films en podcasts bijhouden.

→ Download Damnnnn in de Google Play Store (gratis)

4. Airborne Motocross

Racen op een parcours is leuk, maar door de lucht scheuren is nog veel leuker. Airborne Motocross is een redelijk rechttoe-rechtaan racespel met een twist. Zo nu en dan wordt je namelijk gelanceerd waardoor je ineens door de lucht zweeft. Dit verandert de hele speldynamiek, want plotseling werkt de besturing anders.

Airborne Motocross is een heerlijk en chaotisch spel voor tussendoor. Je moet vooral goed blijven opletten, want (online) medespelers kunnen bijvoorbeeld ineens hun nitro aanzetten waardoor ze veel sneller zijn. Ook kun je elkaar de loef afsteken door elkaars motor te saboteren.

→ Download Airborne Motocross in de Google Play Store (gratis)

5. Wisdom

Bij Wisdrom draait alles om wijze raad. In deze nieuwe Android-app is het mogelijk om naar advies te vragen én te geven. Populaire onderwerpen op Wisdom zijn (mentale) gezondheid, carriereadvies en financiën. De app is volledig Engelstalig, dus je moet wel een aardig woordje over de grens spreken.

Omdat adviseren iets heel persoonlijks is, gebruik je op Wisdom je stem. Zodra jij om advies vraagt hebben anderen de kans om met jou te ‘bellen’. Dit gebeurt in de app, waarbij je de mogelijkheid hebt om het gesprek wel of niet openbaar te maken. Wisdom lijkt in dat opzicht op Clubhouse, de audio-app die aan het begin van de coronapandemie plots populair werd.

→ Download Wisdom in de Google Play Store (gratis)

Ben je op zoek naar meer Android-apps?