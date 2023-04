De 4 beste Android-apps en -games van de week (#16 2023)

Surf over treinen, beveilig je huis en meer. Dat lees je in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

1. Alfred Home Security Camera

Heb jij nog een oude smartphone die thuis ligt te verstoffen? Dan biedt deze app een handige manier om hem te hergebruiken. Met Alfred Home Security Camera zet je je oude smartphone namelijk in als beveiligingscamera. Bekijk live, zet de flits aan, neem video op en praat door de speakers van je tweede toestel.

Naast het hergebruiken van je smartphone, scheelt het natuurlijk ook een hoop geld. Je hoeft immers geen nieuwe beveiligingscamera’s aan te schaffen. Voor scherpere kwaliteit, geen advertenties en meer opties betaal je een klein bedrag per maand.

Het opzetten van de camera is in een minuutje gedaan en met een gemiddeld score van 4,8 sterren in de Play Store zijn gebruikers erg tevreden.

Alfred Home Security Camera Alfred Systems Inc. 9,6 (616.721 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Mighty Doom

Iedere gamer kent Doom. Het is één van de bekendste shooters die al in 1993 verscheen op pc. Na meerdere games voor onder meer Playstation, Xbox en pc is de demoon-schietende ruimtemarinier ook vanaf je smartphone te besturen in Mighty Doom.

In een geanimeerde mobiele game versla je de demomen in verschillende levels. Spaar voor de hoogste scores en ontgrendel de beste wapens. De game is gratis te spelen en te vinden in de Play Store. Succes Slayer!

Mighty DOOM Bethesda Softworks LLC 9,2 (214.647 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. WheelBees

Soms kom je onderweg dingen tegen die je even wil melden. Denk bijvoorbeeld aan een auto met zijn benzineklep open, een kapot achterlicht of iets dergelijks. In plaats van seinen met je lichten, meld je dit met WheelBees direct aan de bestuurder van die auto. Ook kun je vragen stellen over het type auto of het bedrijf waar diegene werkt.

Door jouw kenteken te registreren, wordt jouw account gekoppeld aan je auto. Zo kunnen mensen je ook een berichtje sturen als er iets met jouw voertuig aan de hand is.

Ook zonder auto maak je een account aan en contacteer je gemakkelijk een bestuurder. Let op: zet je auto natuurlijk wel even stil voordat je je smartphone erbij pakt of vraag de bijrijder.

WheelBees WheelBees 10 (33 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Subway Surfers

Zit je weleens op TikTok? Dan zie je gegarandeerd steeds vaker clips van mobiele games onder de video’s, waaronder Subway Surfers. De bekende game waarin je treinen ontwijk en vlucht voor de politie gaat als jaren mee, maar maakt weer een opkomst.

Ook is er nog een recente paas-update gedaan. Daarbij zijn nieuwe karakters en een versierde map verschenen. Zo raas je door de sporen van EdinBurgh. Je downloadt de game in de Play Store via de knop hieronder.

Subway Surfers SYBO Games 9,2 (40.321.921 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

