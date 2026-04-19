Mis deze Android-apps en -games niet! (weekoverzicht #16 2026)

Een app die voorkomt dat het scherm van je telefoon ongewenst draait, een handige to-dolijst en maar liefst drie nieuwe spellen. Dit is ons weekoverzicht.

Dit zijn de beste apps en games van week 16

Het is weer tijd om terug te blikken op deze week en welke apps en games er voorbij zijn gekomen. We zetten onze persoonlijke favorieten, uiteraard allemaal weer te vinden in de Play Store, graag voor je op een rijtje. Komen ze!

1. App Rotation Manager

Weinig dingen zijn zo ergerlijk als je telefoon die ineens besluit het scherm te kantelen op een onhandig moment. Om dat te voorkomen, is er een fijne app: App Rotation Manager. Hiermee pak je per app de volledige controle over de schermoriëntatie.

In tegenstelling tot de standaardrotatie op je Android-apparaat, detecteert App Rotation Manager op slimme wijze welke app je gebruikt en past direct je gewenste oriëntatie toe. Intelligent rotatiebeheer, precies zoals jij dat per app vooraf hebt ingesteld.

App Rotation Manager Deepthi Santham Gratis via Google Play via Google Play

2. Color Sort 3D

Hoe is jouw ruimtelijk inzicht? Hopelijk goed, anders kom je niet ver in het gloednieuwe spel Color Sort 3D. In deze game zijn er verschillende rotatiemechanismen om gebruik van te maken. Roteer, schuif en match gekleurde tegels rond een cilindervormige toren.

Je gebruikt de lege ruimte om tegels naartoe te verplaatsen, net als in een klassieke schuifpuzzel, terwijl je rijen roteert om kleuren op één lijn te krijgen. Dit doe je met als einddoel om alle tegels zo te krijgen dat elke verticale kolom slechts één kleur bevat.

Kleuren sorteren 3D: Puzzel sepu Gratis via Google Play via Google Play

3. MiniList

MiniList is een minimalistische takenlijst-app speciaal ontworpen voor mensen die gefocust willen blijven en dingen echt gedaan willen krijgen. Dat is te danken aan de minimalistische interface van de app en het ontbreken van onnodige extra functies.

Je kunt gelijk beginnen, want er is geen account of synchronisatie nodig om je eerste to-dolijsten te maken. Alles in de app is simpel te regelen: lijsten aanmaken, verwijderen en taken afvinken bijvoorbeeld. Er is standaard een prettige donkere modus ingebouwd.

MiniList - Simple To Do List BitPull Lab Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Chill with You

Een unieke manier om je te focussen, het kan met de nieuwe game Chill with You. Dit audiovisuele avontuur draait om het dromerige meisje Satone. Zij doet niets liever dan aan haar roman schrijven. Ondertussen draait er fijne lo-fi muziek op de achtergrond.

De muziek uit het spel helpt niet alleen Satone te concentreren tijdens haar schrijfwerk. Ook jij kunt gebruikmaken van de ontspannen klanken terwijl je aan het werken of studeren bent. En als je even pauze wil, is Satone er altijd om even mee te praten.

Chill with You : Lo-Fi Story 株式会社ネストピ Gratis via Google Play via Google Play

5. Scribbly

We sluiten af met een leuke app voor jouw feestjes en vriendenavonden. Bij het simpele spel Scribbly krijg je steeds drie keuzes, terwijl anderen moeten raden wat jij aan het tekenen bent. Hoe sneller dat gebeurt, hoe meer punten te verdienen zijn.

Maak een privékamer aan, nodig je vrienden uit en start het spel. Scribbly heeft ook een functie om online te spelen, voor het geval je vrienden niet in dezelfde ruimte zijn als jij. Alles is gericht op gemak, want je hebt niet eens een account nodig om te beginnen.