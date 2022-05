Deze 4 Android-apps en games mag je niet missen (editie #17 2022)

Een ander soort Twitter, de vijand in de pan hakken en een agenda die goed is voor je privacy. Dit zijn de beste Android-apps en games van afgelopen week.

1. Guns Up

Eerder verscheen ‘ie al voor de pc en PlayStation, maar vanaf nu kun je Guns Up ook op je Android-telefoon spelen. Het principe van deze game is simpel: zorg ervoor dat jouw leger de vijand verslaat en hun basis inneemt. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want aan het begin van het level moet je jouw troepen op op een tactische manier plaatsen.

Zodra het level start beginnen jouw troepen automatisch met lopen en vooruit bewegen. Wanneer jouw manschappen in de pan worden gehakt, kun je ze terugtrekken om de tegenstander vervolgens in een hinderlaag te lokken. Het uiteindelijke doel is om de vijandelijke basis in te nemen. Je verliest het spel wanneer de vijand jouw thuisfront inneemt.

→ Download Guns Up in de Google Play Store (gratis, met in-app aankopen)

2. Mastodon

De één zijn dood is de ander zijn brood. Dat dit gezegde nog steeds springlevend is laat Mastodon zien. Deze opensource-versie van Twitter profiteert van de onrust rondom de grote concurrent en heeft de timing meezitten. Afgelopen week bracht Mastodon namelijk haar Android-app uit. Je kunt het sociale medium gebruiken om je mening te uiten, met elkaar te praten of bijvoorbeeld foto’s en video’s te plaatsen.

De broncode van Mastodon is, in tegenstelling tot Twitter, geheel openbaar. Iedereen kan dus onder de motorkap controleren hoe de app precies werkt. Mastodon wordt momenteel vooral gedownload door nieuwe gebruikers die bang zijn dat kersvers eigenaar Elon Musk Twitter (op een nadelige manier) gaat veranderen. Mastodon is gratis.

→ Download Mastodon in de Google Play Store (gratis)

3. Proton Calendar

Proton is een bekende naam in de internetwereld. Het van oorsprong Zwitserse bedrijf heeft een populaire vpn- en email-dienst in haar portfolio en bracht afgelopen week een nieuwe applicatie uit: Proton Calendar. Deze agenda-app is vrij uitgebreid en beschikt onder meer over widgets om op het thuisscherm van je telefoon te plaatsen.

Uiteindelijk draait Proton Calendar vooral om de oerdegelijke beveiliging. De app is compleet versleuteld via encryptie en alle servers van het bedrijf staan in Zwitserland. Verder kom je in Proton Calendar geen advertenties tegen en je wordt niet in de gaten gehouden door trackers. De app is gratis, maar voor extra functies moet je betalend lid worden.

→ Download Proton Calendar in de Google Play Store (gratis)

4. Inspod

Op het eerste gezicht is Inspod een doorsnee app voor podcasts en video’s, maar schijn bedriegt. Je gebruikt de applicatie namelijk om notities te maken tijdens het luisteren en/of kijken. Op het moment dat je een interessante passage voorbij hoort komen, open je het kladblok van Inspod voor het opslaan van aantekeningen.

Extra handig is dat je passages uit podcasts en video’s automatisch kunt laten transcriberen (uittypen). Dat scheelt een hoop werk. Bovendien plaatst Inspod altijd een tijdsstempel bij je aantekening zodat je de notitie op een later moment makkelijk kunt terugvinden.

→ Download Inspod in de Google Play Store (gratis)

