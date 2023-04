De 5 beste Android-apps en -games van de week (#17 2023)

Wandelen, streamen, gamen, schoonmaken en een mysterie oplossen. Daar lees je over in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

1. AllTrails

Het is voorjaar en zo nu en dan is het weer een zonnige dag. Reden om erop uit te gaan voor een wandel- of fietsroute. Met AllTrails ontdek je de mooiste tochten die bij jou de buurt, in een natuurgebied of andere stad te doen zijn.

De app houdt ook je activiteiten bij. Zo weet je onder meer hoe snel je aan het wandelen bent en hoeveel kilometer je nog te gaan hebt. Door middel van de gps in je smartphone weet je precies welke afslag je moet nemen. Ook ontdek je gemakkelijk routes die met je hond, kinderwagen of rolstoel zijn af te leggen.

AllTrails: Wandel, Fiets & Run AllTrails, LLC 9,2 (176.870 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Ziggo Go TV

Ben jij Ziggo-abonnee? Start dan je slimme mediaspeler of televisie op, want sinds deze week biedt Ziggo namelijk verschillende kanalen aan in hogere resolutie. Zo ga je van hd (720p) naar full-hd (1080p).

De hogere resolutie geldt voor NPO 1,2 en 3, RTL 4, 5, 7 en 8, SBS 6, Veronica/Disney XD, Net5 en Ziggo Sport. Heb jij een apparaat met Android TV, Fire TV of een Apple TV 4K? Kijk dan eens of je de verbeterde kwaliteit ziet!

Ziggo GO Liberty Global 5,8 (63.938 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Crazy Cube Games

Misschien heb je vroeger weleens een plastic kubus gehad met kleine balletjes erin. Bij deze zogeheten geduldspelletjes probeerde je de balletjes door verschillende obstakels heen te krijgen. Dat deed je door de kubus te draaien.

Crazy Cube Games is de digitale versie van deze geduldspelletjes en van Nederlandse bodem. Door de gyroscoop in je smartphone gebruik je bewegingen om de levels te halen. Naarmate de levels vorderen, wordt het steeds moeilijker met lastige obstakels en meerdere balletjes. Het halen van een level is niet zomaar gedaan, dus heb geduld.

Crazy Cubes - Geduld spelletje Bono Games 8,2 (103 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Sweepy

Heb je een gezin, deel je een woning of zit je in een studentenhuis met dertien anderen? Dan zijn huishoudelijke klusjes niet altijd even overzichtelijk en gemakkelijk te verdelen. Met Sweepy maak je er een competitie van, door iedereens ‘schoonmaakgedrag’ bij te houden.

Je koppelt meerdere smartphones aan een account en iedereen krijgt een geautomatiseerde takenlijst. Wie het meeste doet, komt bovenaan in de ranglijst. Ook geef je prioriteiten aan bepaalde taken en gebruik je de widgets voor een overzicht op je thuisscherm. Zo is je huis (hopelijk) snel weer blinkend schoon!

Sweepy Huishoudelijke planning Appsent 8,6 (12.481 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. An Elmwood Trail

Ga jij altijd helemaal op in een goede serie, boek of podcast? Dan is An Elmwood Trail een aanrader. In deze verhalende mobiele game speel je als een detective die een vermiste tiener probeert op te sporen.

Je praat met (on)bekenden van het slachtoffer, zoekt naar hints en ontgrendelt informatie door kleine puzzels te doen. De game is interactief en jij bepaalt hoe je het onderzoek aanpakt. Ben je meegaand of assertief? Kom erachter in An Elmwoord Trail en vind de tiener (en de dader). Succes detective!

An Elmwood Trail - Crime Story Techyonic 9,6 (4.512 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

