Deze 4 Android-apps en games mag je niet missen (editie #18 2022)

Een eend met een missie en hoe goed kun jij klimmen? Dit zijn de beste Android-apps en -games van afgelopen week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Crush the Castle Legacy

Zo’n tien jaar geleden, tijdens de opkomst van smartphones, waren de Crush the Castle-games ontzettend populair. Liefhebbers van het genre kunnen nu aan de slag met de Legacy-editie. Deze bundelt de drie tot dusver uitgekomen games. Aan spelplezier dus geen gebrek, want er zitten meer dan 300 levels in de bundeling.

Het principe achter Crush the Castle is vrij makkelijk: maak het vijandelijke kasteel met de grond gelijk. Dat doe je door een steen af te schieten met een trebuchet, een soort middeleeuwse slingerarm. Hierbij moet je het doelwit goed uitkiezen. Door zwakke maar belangrijke infrastructuur uit te schakelen, zoals een steunpilaar, kun je het kasteel namelijk veel makkelijker vernietigen.

Crush the Castle Legacy Armor Games Gratis via Google Play via Google Play

2. Special Agent Cyberduck

De naam zegt het eigenlijk al: in Special Agent Cyberduck kruip je in de huid van eend die toevalligerwijs ook nog eens speciaal agent is. Het kan verkeren. Het verhaal is flinterdun en het bespreken eigenlijk niet waard, maar dat geeft niet. Special Agent Cyberduck draait namelijk om de toffe retrovormgeving in combinatie met de uitdagende gameplay.

Het spel valt het best te omschrijven als een platformer. Levels lopen van links naar rechts, maar je moet ook vaak genoeg springen om naar boven te komen, of jezelf juist naar beneden laten zakken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want onderwijl proberen vijanden je af te schieten. Hoe verder je in het spel komt, hoe beter de wapens worden. Special Agent Cyberduck is heerlijk voor even tussendoor, maar je moet wel van pittige games houden.

Special Agent CyberDuck Funbit. Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Console Launcher

Veel mensen hebben een oude Android-tablet in huis die ze eigenlijk nooit meer gebruiken. Dat is zonde, want grote kans dat ‘ie nog nut heeft. Wie regelmatig een spelletje speelt kan er bijvoorbeeld een gamestation van maken. De nieuwe app Console Launcher komt hierbij handig van pas.

Deze launcher, een app die de hele vormgeving van een smartphone of tablet aanpast, is namelijk voor gamers gemaakt. App-icoontjes worden bijvoorbeeld vergroot en de launcher biedt ondersteuning voor controllers. Ook handig: Console Launcher start direct in landschapsmodus op, waarbij je horizontaal in plaats van verticaal beeld krijgt.

Console Launcher K2 Media Gratis via Google Play via Google Play

4. Crux: The Great Outdoors

Wie puzzelen met klimmen combineert komt bij Crux: The Great Outdoors uit. In deze game ben je namelijk niet alleen aan het klimmen, maar ook de beste route naar boven aan het zoeken. Extra belangrijk hierbij is timing. Je kunt niet voor eeuwig aan één steen blijven hangen, dus moet je precies op het juiste moment een overstap maken.

Crux: The Great Outdoors is zowel rustgevend als stressvol tegelijk. Aan de ene kant ziet het spel er heel atmosferisch en rustgevend uit, maar aan de andere kant weet je dat je tempo moet maken. Deze combinatie maakt het spel erg verslavend. Het spel kost 4,59 euro en het vorige deel kon rekenen op lovende recensies.

Crux: The Great Outdoors Mindgames Studios € 4,59 via Google Play via Google Play

Op zoek naar meer toffe Android-apps en games?