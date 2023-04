De 5 beste Android-apps en -games van de week (#18 2023)

Op zoek naar nieuwe meubels, maar geen idee of er ruimte voor is? Meet ze op met je smartphone! Ondertussen zin in een potje schaken, maar ken je de regels niet? Leer het op je smartphone. Dat en meer lees je in deze editie van de beste Android-apps.

1. Budget Bytes

Koken is niet altijd een pretje. Of je het nu te duur vindt worden door inflatie, geen inspiratie hebt voor een recept of gewoon niet kan koken: met Budget Bytes bereid je snel en simpel een maaltijd, terwijl je ook nog eens op de kosten let.

Budget Bytes is onderdeel van SideChef: een andere recepten-app, maar met de focus op kosten besparen. Doe boodschappen aan de hand van je recept of vul in welke restjes jij nog hebt, zodat je op basis daarvan een recept krijgt. Je favoriete recepten sla je op in zogeheten ‘kookboeken’. Succes!

Budget Bytes: Easy Recipes SideChef 9 (2.857 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Two Dots

Houd je van puzzelspellen en breinbrekers? Probeer dan eens Two Dots. In het spel is het de bedoeling om punten met elkaar te verbinden. Zo haal je levels en spaar je voor beloningen.

En hoewel de app er in de vormgeving simpel uitziet, zijn de puzzels dat niet. Naarmate je verder in het spel komt, worden puzzels steeds lastiger. Het spel is zeker een aanrader als je zoekt naar leuk tijdverdrijf en je brein op de proef wil stellen.

Two Dots PlayDots 7,4 (1.100.791 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. AR Ruler App

Moet jij dingen opmeten in je woning? Dan pak je doorgaans snel een meetlint of rolmaat erbij. Deze zijn al snel wat onhandig te gebruiken in je eentje. Met AR Ruler App gebruik je de camera van je smartphone om voorwerpen, oppervlaktes en afstanden te meten.

De app kijkt een beetje af bij de Meten-app van Apple (voor iPhones), want in de basis werkt ‘ie hetzelfde. Aan de hand van camerabewegingen schat je smartphone hoe lang voorwerpen zijn en toont deze met augmented reality in beeld. Zo kun je een schatting maken van de lengte, hoogte en het volume van voorwerpen in en buiten je huis.

AR Ruler App: Tape Measure Cam Grymala 8,6 (121.426 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Learn Chess with Dr. Wolf

Schaken is een eeuwenoud bordspel, maar lang niet iedereen kent de regels echt. Het spel vergt strategie, inzicht en intelligentie. Dat leer je niet zomaar. Om je te helpen met het leren van schaken, kun je nu de app Learn Chess with Dr. Wolf downloaden.

Zoals de naam doet vermoeden leer je stapsgewijs de basis van schaken. Dr. Wolf speelt met en tegen je en behandelt de verschillende stappen en regels van schaken. Staat schaken ergens op je lijstje, maar moet je het nog steeds zelf leren? Dan is deze app iets voor jou.

Learn Chess with Dr. Wolf Chess.com 9,4 (42.514 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. De nieuwe SNS-app

De laatste app is speciaal voor Android-gebruikers die bij SNS zitten. De bank heeft namelijk een nieuwe app gelanceerd. De applicatie komt met een nieuw en versimpeld uiterlijk en implementeert ook een donkere modus. Opvallend is dat de oude SNS-app ook nog steeds te gebruiken is. Deze heet nu SNS Zakelijk.

De nieuwe SNS-app herken je echter aan het logo in de Play Store waar ‘Nieuw’ onder staat. Verder gebruik je ‘m voor de gebruikelijke bankzaken: het sturen van een betaalverzoek, het checken van je saldo en je kan geld overmaken. Al je geldzaken zijn veilig beschermd met een pincode, vingerafdruk of gezichtsherkenning.

SNS SNS Bank 4,6 (17 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

