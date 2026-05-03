Mis deze Android-apps en -games niet! (weekoverzicht #18 2026)

Een nieuw puzzelspel met rijm, de beste tool om jouw kamerplanten te verzorgen, een handige app voor je notch en meer. Dit is ons weekoverzicht.

Dit zijn de beste apps en games van week 18

Iedere week vind je op Android Planet nieuwe Android-apps uit de Play Store. Het zijn apps die wij persoonlijk handig vinden, met ook altijd een paar leuke spellen erbij. Zo kun je deze keer lekker gaan rijmen, puzzelen en quizzen. Veel plezier!

1. WidgetDeck

WidgetDeck is ontwikkeld om je startscherm om te toveren van een volle plek naar een baken van rust met alleen essentiële informatie. Hierbij is duidelijk inspiratie gehaald bij hoe dit op iOS-apparaten werkt. In feite kun je met de app meerdere widgets stapelen.

Door te tikken, schakel je snel tussen widgets zoals je lokale tijd, de batterijstatus en je agenda-afspraken. De app werkt momenteel al, maar wordt ook nog doorontwikkeld. De nieuwste toevoeging moet de ondersteuning van widgets van derden worden.

2. The Rhymatory

Android Planet is geniaal, rijmen kunnen we allemaal. Als jij ook goed met (Engelse) woorden, bent, dan is het gloednieuwe puzzelspelletje The Rhymatory perfect voor jou. Met ruim 300 woordraadsels – waarbij de oplossing rijmt – kraak je je hersens volop.

Terwijl je puzzelt, rijmt en geniet van de prachtige handgetekende illustraties, zetten een vos, uil en kraai steeds weer een nieuwe kopje thee voor je. Hint nodig? Soms zijn die beschikbaar. The Rhymatory kost eenmalig geld, maar daarna is alles in het spel gratis.

3. Houseplant Care+

Heb jij groene vingers, maar kun je toch nog wel een beetje hulp gebruiken? Houseplant Care+ is een nieuwe app die jou met kunstmatige intelligentie advies geeft over al je plantvragen. Je verzorging van je kamerplanten wordt zo een stuk gemakkelijker.

Interessante functies in de app zijn een lichtmeter, een scanner van meer dan 50 veel voorkomende plantensoorten en een tool om watergeefschema’s bij te houden. Ook geeft de app volop tips. Perfect voor zowel beginners als ervaren plantenliefhebbers.

4. Daily 5 Trivia

Dagelijks vijf quizvragen beantwoorden over de meest uiteenlopende onderwerpen van de afgelopen vijf decennia. Dat is de nieuwe game Daily 5 Trivia: Nostalgia Quiz. En het wordt nostalgisch, want wat weet jij bijvoorbeeld nog over muziek in de jaren zestig?

Hadden we al gezegd dat je maar één minuut krijgt om de vijf vragen te beantwoorden? Dat maakt het elke dag een lekker stressvol minuutje op zoek naar eeuwige roem. Je ziet direct hoe goed je het gedaan hebt vergeleken bij alle andere spelers wereldwijd.

5. Notch Touch

Veel Android-telefoons hebben een zogenaamde notch. Dit is de uitsparing boven in het scherm waar de selfiecamera en sensoren zitten. Er zijn behoorlijk wat apps die van je notch een krachtige en interactieve sneltoets kunnen maken, waaronder Notch Touch.

Door gebaren als een enkele tik, dubbele tik, vegen en lang indrukken rechtstreeks aan de notch toe te wijzen, kun je snel van alles doen. Denk aan het maken van screenshots, het inschakelen van de zaklamp, het vergrendelen van je telefoon en nog veel meer.