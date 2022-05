Deze 4 Android-apps en games mag je niet missen (editie #19 2022)

Wees een Amerikaanse president en geef de software van je telefoon een nieuw likje verf. Dit zijn de beste Android-apps en games van afgelopen week.

1. This is the President

Wat zou jij doen als je voor één dag de president van de Verenigde Staten zou zijn? Nou, hopelijk niet de grondwet aanpassen zodat je nooit voor je misdaden terecht hoeft te staan. Toch is dat precies wat je gaat doen in This is the President. In deze game kruip je in de huid van een president met het nodige op zijn kerfstof.

Ondanks je criminele verleden is het je gelukt om de hoogste baas van het land te worden. Maar, een mogelijke celstraf zweeft boven je hoofd, dus is het tijd om de wet aan te passen zodat jij kunt genieten van levenslange immuniteit. Onderwijl moet je je bezighouden met ‘alledaagse’ beslommeringen zoals nieuwe wetten, diplomatieke rellen en toespraken houden.

This Is the President HandyGames € 9,99 via Google Play via Google Play

2. Check je biljet

Er is steeds minder vals geld in omloop, maar alsnog onderschepte De Nederlandsche Bank vorig jaar ruim 26.000 valse biljetten. Om ervoor te zorgen dat mensen gemakkelijk hun papiergeld op echtheid kunnen controleren, hebben zij Check je biljet uitgebracht. Deze app gebruikt de camera van je smartphone om biljetten te controleren.

Het werkt heel simpel. Je hoeft het mogelijk valse biljet alleen even op tafel te leggen, waarna Check je biljet foto’s maakt. Deze kiekjes worden vervolgens vergeleken met echt papiergeld. Zijn er weinig overeenkomsten, dan geeft de app aan dat het briefgeld mogelijk vals is. Twijfelt de app, dan krijg je het verzoek om het briefje niet aan te nemen. Check je biljet is gratis.

Check je biljet De Nederlandsche Bank N.V. 3,8 (138 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Nothing Launcher

Nothing is een nieuw technologiemerk van Carl Pei, de medeoprichter van OnePlus. Eerder bracht men al oordopjes uit, de zogeheten Nothing Ear (1), en binnenkort is het tijd voor een telefoon. Om alvast in de stemming te komen voor de Nothing Phone (1) kun je nu alvast aan de slag met de software van het toestel.

De Nothing Launcher neemt het design van je smartphone op de schop. Na het installeren zien de icoontjes er anders uit, net zoals de achtergrond en het lettertype. Je hebt een Android-telefoon met minstens Android 11 nodig om de app te kunnen downloaden. Het is nog onduidelijk waanneer de Nothing Phone (1) uitkomt.

Nothing Launcher (Beta) NOTHING TECHNOLOGY LIMITED Gratis via Google Play via Google Play

4. Zario

Ben jij stiekem een beetje telefoonverslaafd? Mogelijk kan Zario je helpen bij het oplossen van het probleem. Deze app probeert ervoor te zorgen dat je minder ongewenste schermtijd hebt. Dat doet Zario niet door limieten op te stellen, maar door je te helpen bij het doorgronden van je eigen gedrag.

De app geeft je dagelijks enkele opdrachten om ervoor te zorgen dat je bewuster met je schermtijd omgaat. Je wordt bijvoorbeeld aangespoord om een rondje te lopen in plaats van eindeloos scrollen, waarna je beloond wordt met punten. Vervolgens is het de bedoeling dat je na verloop van tijd gaat inzien welke activiteiten je ‘terugkrijgt’ voor het verkleinen van je schermtijd.

Zario: Digital Wellbeing Zario Gratis via Google Play via Google Play

