De 5 beste Android-apps en -games van de week (#19 2023)

Ga er op uit en kom erachter welke vogels er rondvliegen, betaal contactloos of leer de wereldkaart uit je hoofd. Dit zijn de beste Android-apps en -games van deze week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Stellarium Mobile

Op heldere nachten zie je een hoop sterren aan de hemel. Misschien herken je gemakkelijk de Grote Beer (het steelpannetje), maar ken je de anderen nog niet. Met Stellarium Mobile spot je ieder sterrenbeeld door je telefoon naar de hemel te richten.

Ook toont de app waar satellieten vliegen en zoom je verder in op specifieke planeten. Benieuwd? Download dan de app, ga klaarzitten in de avond en ontdek de sterrenhemel. Veel plezier!

Stellarium Mobile:Sterrenkaart Stellarium Labs 9,6 (127.572 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. The Way Home

In The Way Home begin je gevangen op een vreemd eiland. Al vechtend, ontdekkend en onderzoekend vind je de weg naar huis. Kies je strategie, krijg per personage verschillende vaardigheden en verzamel middelen om gebouwen te bouwen.

De game heeft een retro vormgeving en is gemakkelijk en intuïtief te besturen. Zo versla je de monsters en eindbazen. The Way Home speelt zich – in tegenstelling tot veel andere games – verticaal af op je smartphone. Je downloadt de game via de knop hieronder.

The Way Home: Pixel Roguelike Concode Corp. 9 (104.239 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Google Wallet

Heb je een Android-smartphone met een nfc-chip? Dan is de kans groot dat je gebruik kunt maken van Google Pay. De app van Google benut de nfc-chip in je smartphone om draadloos contact te maken met een betaalautomaat. Zo betaal je gemakkelijk contactloos bij bijvoorbeeld winkels, café’s of de supermarkt.

De app herkent automatisch wanneer je je smartphone tegen een betaalautomaat aanhoudt en begint direct met betalen. Wees gerust, want je wordt niet zomaar contactloos overvallen. De smartphone moet namelijk eerst ontgrendeld zijn. Precies weten hoe draadloos betalen met je Android-smartphone werkt? Lees dan ons uitgebreide artikel.

Google Wallet Google LLC 7 (1.404.983 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. World Map Quiz

Heb jij vroeger goed opgelet met topografie? Test het met de World Map Quiz-app. Met quizzen over landen, vlaggen, rivieren, bergen en meer zul je niet uitgespeeld raken. Per onderwerp zijn er namelijk ook nog verschillende moeilijkheidsgraden.

Ook is er een online scorebord. Raad jij alle landen binnen een korte tijd, dan kun je deze score indienen. Misschien ben je wel de snelste topo-kenner van de wereld! De app is gratis te downloaden in de Google Play Store.

World Map Quiz Qbis Studio 9 (50.819 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Picture Bird

De lucht is blauw en de vogels fluiten. Maar welke vogel was dat nou? Daar kom je achter met Picture Bird. De app helpt je met het identificeren van de vogels in jouw achtertuin. Of wanneer je er eentje spot in het bos natuurlijk.

Dat identificeren doe je aan de hand van geluid en foto’s. Zo zoek je snel de overeenkomende vogel op. Fan van een vogel? Sla hem dan op in je persoonlijke collectie. Zo leer je snel meer over de vliegende dieren om je heen.

Picture Bird: Vogels Herkennen Next Vision Limited 7,6 (7.836 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

De beste en laatste Android-apps en -games: