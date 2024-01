De 5 beste Android-apps en -games van de week (#2 2024)

Vind terug wat je hebt getypt, kies een toffe achtergrond en deel bestanden in een handomdraai. Dit zijn de beste Android-apps en -games van deze week.

Dit zijn de beste apps en games van week 2 in 2024

Het is weer tijd voor de beste Android-apps en -games van de week, waarin we al onze favoriete applicaties en spelletjes voor je smartphone en tablet onder elkaar zetten. Benieuwd? Bekijk dan de aanraders van deze week hieronder.

1. TrueAI

Kunstmatige intelligentie wordt massaal ingezet, waaronder voor het maken van afbeeldingen. Die zijn overigens fantastisch te gebruiken als achtergrond op je smartphone. Dat wist Google ook toen ze de AI-Wallpapers introduceerde in Android 14, maar lang niet iedere fabrikant heeft die functie overgenomen.

Gelukkig is er de app TrueAI. Hiermee maak je op basis van jouw voorkeuren een – door kunstmatige intelligentie gegenereerde – achtergrond voor je Android-smartphone. Om de beste achtergrond voor jou te vinden, swipe en like je op een Tinder-achtige wijze door de afbeeldingen heen.

TrueAI - AI Wallpapers The True Studio

2. Subway Surfers

Subway Surfers is een klassieker in de Play Store. Hoewel de game in de basis niet is veranderd, passen de ontwikkelaars graag de map aan. Zo staat het spel vanaf deze maand in het teken van de stad Shenzhen in China. Je speelt in die stad en er zijn nieuwe personages toegevoegd.

Verder is het doel natuurlijk om je over de treinsporen te navigeren zonder gepakt te worden door de agent achter je. Waan je een weg door de naderende treinen en spring, rol en ontwijk ze zo goed mogelijk. Verzamel power-ups onderweg voor extra punten en behaal de hoogste score.

Subway Surfers SYBO Games 9 (40.998.296 reviews)

3. LiveDrop

Je bent misschien wel bekend met Nearby Share op Android of AirDrop voor iOS. Deze technologieën zijn gemaakt om gemakkelijk draadloos bestanden te delen met mensen om je heen. Nadeel is alleen dat deze technieken vooral goed werken met een internetverbinding. Een Nederlandse app-ontwikkelaar biedt hiervoor een oplossing.

Met LiveDrop worden kleine documenten vertaald in een datamatrix die wel wat wegheeft van een qr-code. Via de app genereer je zo’n code en de ontvanger kan deze scannen om het document te ontvangen. Er is dus geen internetverbinding nodig, wat de bescherming tegen malware nog beter maakt.

LiveDrop - Offline Sharing LightDrop

4. Giant Sushi

Misschien ben je wel bekend met evolutiegames in de Play Store. Door twee items met elkaar te koppelen, ontstaat er één nieuw item. Door dat nieuwe item weer te combineren met nog zo’n nieuw voorwerp, verschijnt er weer een nieuwe. En zo gaat dat wel even door. Bij Giant Sushi is dit ook het doel van het spel: een zo groot mogelijke sushi maken.

Dit is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, want er is maar beperkte ruimte op het speelveld. Je moet daarom tactisch kiezen waar je de sushi plaatst en voor welke evolutie je gaat. Komt je stapel rauwe vis boven de grens uit? Dan zit het spel erop.

Giant Sushi: Merge Master Game Playrea

5. Type Keeper

Bang dat apps je gegevens delen? Dan moet je deze misschien overslaan, want Type Keeper houdt precies bij wat jij op je smartphone typt. Het is natuurlijk bedoeld om terug te vinden wat je ooit verstuurd hebt, bijvoorbeeld als de berichten zijn verwijderd. De app houdt echter ook bij waar en wanneer je deze tekst hebt gestuurd.

En het blijft niet alleen bij berichten. De app volgt alle tekst die je typt en geeft daarbij ook aan in welke app dat was. Je kunt het natuurlijk per app uitzetten en na een tijdje wordt de geschiedenis ook gewist, maar met Type Keeper weet je makkelijk terug te vinden wat er precies op je toestel is getypt.

Type Keeper - Your keylogger Viliyan Vasilev

