Deze 5 Android-apps en games mag je niet missen (editie #20 2022)

De mobiele versie van een razend populaire game, parkeren met Rabobank en maak een schilderij van jezelf. Dat en meer in deze editie van de beste Android-apps en games van afgelopen week.

Apex Legends is een doorslaand succes op de consoles en pc en het is daarom niet meer dan logisch dat uitgever Electronic Arts dit trucje wil herhalen. De afgelopen week verschenen mobiele versie staat los van de ‘normale’ variant, maar de basis blijft hetzelfde. Apex Legends is dus een shooter die barst van de actie, dynamiek en hectiek.

Er zijn echter ook enkele functies toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan de twee deathmatch-modi, die zich afspelen op relatief kleine mappen. Helaas zijn er ook enkele concessies gedaan ten opzichte van de consoleversie. Er zijn bijvoorbeeld een stuk minder speelbare personages beschikbaar. Ook de besturing is even wennen.

Apex Legends Mobile ELECTRONIC ARTS 9 (52.442 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Rabobank

Normaal gesproken is er weinig bijzonders over de Rabobank-app te melden, maar niet afgelopen week. Het bedrijf doet namelijk twee grote aankondigingen. Ten eerste is het voortaan mogelijk om via de Rabobank-app te parkeren. Nadat je deze optie via de instellingen hebt aangezet kun je heel makkelijk parkeersessies bijhouden en direct via je rekening betalen.

Over betalen gesproken: afgelopen week kondigde de Rabobank ook aan voortaan Google Pay te ondersteunen. Hiermee kun je in winkels zonder betaalpas en contactloos aankopen afrekenen. Dit kon al langer met de Rabo Wallet-app, maar deze app wordt 1 augustus aanstaande stopgezet. Er zijn geen kosten aan Google Pay verbonden. In onderstaand artikel leggen we uit hoe je de optie aanzet.

Rabobank Rabobank 8,2 (63.995 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

In no-time is NewProfilePic razendpopulair geworden. Deze app tovert selfies om tot schilderijen en steeds meer social media-gebruikers stellen deze schilderachtige foto’s in als hun profielfoto. NewProfilePic gebruikt kunstmatige intelligentie om jouw selfie automatisch aan te passen en is inmiddels al meer dan 1 miljoen keer gedownload.

De app krijgt echter ook kritiek. Volgens sommigen stuurt NewProfilePic gebruikersgegevens door naar Rusland. Factchecker Snopes heeft deze claim onderzocht en vindt hiervoor geen bewijs. Wel is het zo dat de app veel gebruikersgegevens verzamelt. Het is aan jou of je je hier senang bij voelt.

NewProfilePic: Profile Picture Linerock Investments LTD 9,2 (59.649 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Ben je een toffe YouTube-video aan het kijken en wil je de meest memorabele momenten met een vriend(in) delen? Dan komt Liner handig van pas. Deze app kun je het best zien als een markeerstift. Tijdens het kijken van video’s kun je delen van de video markeren (highlighten), en deze hoogtepunten vervolgens met anderen delen.

Het handige is dat de ontvanger niet per se een account voor Liner hoeft aan te maken. In plaats daarvan krijgt de ontvanger een link met daarin de door jou ‘gemarkeerde’ momenten. Liner werkt niet alleen voor video, maar ook voor tekst. De app is gratis en er is ook een webversie.

LINER - Highlight Everywhere LINER Gratis via Google Play via Google Play

Nog een grote gamerelease afgelopen week. Dislyte is een kleurrijke, funky strategiegame waarin mythologie wordt gecombineerd met elektronische dansmuziek. De gameplay bestaat niet alleen uit het ontdekken van gigantische en alsmaar uitdijende wereld, maar ook uit het strategisch plannen van zetten.

Gevechten met vijanden namelijk om de beurt plaats. Dit zorgt ervoor dat je goed moet nadenken over je volgende stap, want voor je het weet draait de opponent jouw nek om. Verder heeft Dislyte een ijzersterk verhaal. Houd er rekening mee dat de game een Aziatische vormgeving heeft: dat moet je ding zijn.

Dislyte LilithGames 9 (188.683 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

