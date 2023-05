De 4 beste Android-apps en -games van de week (#20 2023)

Hergebruik je oude Lego, surf over zandduinen en puzzel met woorden. Dat en meer lees je in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

1. Laya’s Horizon

Ben je opzoek rustgevend, maar toch spannend spel om te spelen als je offline bent? Bijvoorbeeld in de trein of bus? Check dan eens Laya’s Horizon. Ga op avontuur met het hoofdpersonage Laya die glijdend door de lucht gebieden ontdekt.

Duik door doe moeilijkste plekjes heen om punten te verdienen of snelheid te maken. Je ontdekt verschillende landschappen, perfectioneert je besturing-skills en gaat op in het verhaal. Het spel heeft een rustgevende vormgeving en is een aanrader om je te ontspannen. Let op: je hebt een Netflix-account nodig om de game te spelen.

Laya's Horizon Netflix, Inc. Gratis via Google Play via Google Play

2. Knot Words

Spelletjes met woorden kennen we allemaal. Denk aan galgje, Scrabble, Wordfued of Lingo. In Knot Words puzzel je met letters om woorden te vormen. Bij verschillende vakjes vind je bijbehorende letters, maar de volgorde is onbekend. Extra uitdaging: Knot Words is vooralsnog enkel in het Engels te spelen.

De puzzels zijn aan het begin even lastig, maar naarmate je ze verder invult, wordt de oplossing duidelijk. Er zijn een hoop verschillende varianten en de app werkt soepel. Ook oogt de cartoon-stijl erg modern en is besturing erg intuïtief. Puzzelen maar!

Knotwords Noodlecake 9 (2.726 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Vuforia Chalk

Iemand iets uitleggen via de telefoon: het is niet gemakkelijk. Je moet omschrijven wat de ander moet vinden, dan moet die ander dat ook nog doen en de helft van de tijd praat je door elkaar heen. Vuforia Chalk komt met een slimme en moderne oplossing.

Met de app videobel je namelijk met een vriend, kennis of collega. Om er zeker van te zijn dat zij weten waar ze moeten kijken, laat de app je krabbels zetten. Denk bijvoorbeeld aan een cirkel, pijl of uitroepteken. En het slimste is: wanneer je de camera beweegt, blijven de krabbels doormiddel van AR op de plek staan. Zo weet je zeker dat je het goede aanwijst!

Vuforia Chalk PTC Inc. Gratis via Google Play via Google Play

4. Brickit

Heeft of heb jij, je broertje of je kind een boel Lego, maar weet je niet wat je kunt bouwen? Installeer dan eens Brickit. De app analyseert en telt namelijk je voorraad aan Lego-bouwstenen. Aan de hand van zijn indicatie, krijg je verschillende bouwplannen voorgeschoteld.

Niet alleen weet je nu wat je met je stenen kunt bouwen, de app helpt je ook met het vinden van de benodigde stenen in de stapel. Heb je je bouwwerk af? Deel dan een foto op het ingebouwde sociale netwerk van Brickit. Veel bouwplezier!

Brickit Brickit 6,2 (2.573 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

