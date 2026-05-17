Mis deze Android-apps en -games niet! (weekoverzicht #20 2026)

Bespaar op je dagelijkse boodschappen, ruim je telefoon eens lekker op, mis nooit meer een afspraak en maak kennis met twee hartstikke leuke spellen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de beste apps en games van week 20

De week zit erop en daarom maken we weer even de balans op met handige apps en toffe games die recent zijn uitgekomen. Je vindt ze uiteraard alle vijf in de Google Play Store. Lees snel verder zodat je weet welke apps voor jou het downloaden waard zijn.

1. Mandje

Mandje is een Nederlandse app die consumenten helpt om slimmer boodschappen te doen. Zo kunnen gebruikers van de app aanbiedingen en prijzen van verschillende supermarkten vergelijken, favoriete producten volgen en zien waar ze kunnen besparen.

Wanneer je producten als favoriet aanmerkt, krijg je een melding zodra dit ergens in de aanbieding is. Mandje is pas sinds kort te downloaden, maar wordt al actief gebruikt door duizenden mensen. De appmaker zegt nog meer functies toe te gaan voegen.

Mandje Built Different Studio 9.2 (9 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Shattered Dimension

Een op het oog simpel spel waarbij je tegels moet verschuiven op een tafel, heeft meer diepte dan je denkt. In Shattered Dimension ben je een onderzoeker die meegesleept wordt in een ingewikkeld verhaal vol mysterieuze puzzels en intrigerende personages.

Je duikt diep in het mysterie, terwijl je navigeert door drukke restaurants, rommelige winkels, formele politiebureaus en een geheim laboratorium. Er is veel strategie nodig als je de turn-based gevechten wil overleven om het web van relaties te ontrafelen.

Shattered Dimension CottonGame Gratis via Google Play via Google Play

3. VanishBox: Auto Delete Vault

VanishBox is bedacht door iemand die erachter kwam dat de meeste bestanden op smartphones eigenlijk maar tijdelijk van nut zijn. Denk aan screenshots, WhatsApp-berichten, gedownloade bestanden en notities. De app werkt als een soort privékluis.

Verplaats bestanden naar de app en laat ze automatisch verwijderen na een door jou gekozen periode. De beveiliging van je bestanden in VanishBox gebeurt via je vingerafdrukscanner. Alles in VanishBox werkt offline en blijft dus op je apparaat zelf.

VanishBox: Auto Delete Vault Hemanth Vaddi Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Bagula: Trivia Battle

Quizzen: wij krijgen er geen genoeg van. Bagula is een geinig spel waar je in korte tijd de meest uiteenlopende vragen moet beantwoorden. De letters van het antwoord krijg je telkens cadeau, maar die moeten wel nog in de goede volgorde worden gezet.

Je speelt realtime tegen andere spelers via een online modus. Deze spelers hebben dezelfde interesses als jij, dus verwacht een verhitte strijd en geduchte concurrenten. Ook is er een solomodus. BInnenkort worden er meer categorieën beschikbaar.

Bagula: Trivia Battle Tinkerlabs Gratis via Google Play via Google Play

5. Remindio: Easy Smart Remind

Iedereen vergeet weleens iets. Met de nieuwe app Remindio wordt die kans wel kleiner. Stel eenmalige herinneringen in voor je taken en afspraken of maak schema’s. Ook voor feestdagen is de app fijn. Krijg op tijd meldingen om nog een cadeau te kunnen kopen.

Je stelt aangepaste alarmen en beltonen in voor elke herinnering. Gekleurde labels zorgen voor overzicht. Je bespaart een hoop tijd door Remindio eerst te syncen met je Google Agenda. Een slimme herinneringsassistent met een hoop personalisatie-opties.