Deze 4 Android-apps en games mag je niet missen (editie #21 2022)

Vechten in Streets of Rage en verdwalen in de wereld van Ni No Kuni. Dat en meer in deze editie van beste Android-apps en games van afgelopen week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Ni No Kuni: Cross Worlds

Welke game verdiende ruim 100 miljoen dollar in slechts elf dagen? Juist: Ni No Kuni: Cross Worlds. De Aziatische versie van dit populaire rollenspel (rpg) verscheen vorig jaar en afgelopen week kwam de Europese editie uit. Fans van Studio Ghibli opgelet, want de mensen achter deze wereldberoemde animatiestudio werkten mee aan deze nieuwe Ni No Kuni-game.

Cross Worlds is ontzettend uitgebreid en eigenlijk niet in een paar zinnen te vatten. Je begint het spel door een personage te kiezen waarmee je vervolgens de wereld ontdekt en het opneemt tegen vijanden. Extra leuk is dat je de game samen met vrienden kunt spelen. Wel is het jammer dat Cross Worlds erg leunt op in-app aankopen. Dit komt ietwat opdringerig over.

2. Streets of Rage 4

Was jij al aan het gamen in de jaren ’90? Grote kans dat je dan bekend bent met de Streets of Rage-serie. Deze spellen draaien platgezegd om het in elkaar slaan van vijanden. Zodra je één straat hebt schoongeveegd ga je door naar het volgende blok. Aan het eind van ieder level staat een eindbaas op je te wachten.

Bovenstaande beschrijving is ook van toepassing op Streets of Rage 4, dat afgelopen week op Android uitkwam. Het spel ziet er dankzij de full-hd-beelden prachtig uit en de soundtrack brengt je weer terug naar de jaren ’90. De game kost 7,99 euro, maar alleen vandaag (29 mei) kun je nog profiteren van de releasekorting à 10 procent.

Streets of Rage 4 Playdigious € 7,99 via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Time Rise

Time Rise is een timer-app, maar niet zomaar eentje. Deze stopwatch heeft namelijk enkele unieke functies aan boord. Ten eerste oogt het design heel tof. Tijdens het aftellen vult het scherm zich namelijk met een (door jou geselecteerde) kleur, in plaats van dat je alleen een saaie klok ziet.

Verder moet je Time Rise starten door de telefoon met het scherm naar beneden neer te leggen. Pas wanneer je de smartphone hebt omgedraaid begint de klok met aftellen. Time Rise is zodoende ideaal als stopwatch-app voor bijvoorbeeld tijdens een gezelschapsspelletje.

4. Turnip Boy Commits Tax Evasion

Zelda, maar dan met een knolraap én een flinke dosis humor. Zo kun je Turnip Boy Commits Tax Evasion het best omschrijven. Dit spel verscheen eerder al op de pc en gameconsoles en is sinds afgelopen op Android verkrijgbaar. Het spel speelt zoals de klassieke Zelda-games, maar je kruipt in de huid van een (jawel) raap.

Deze avontuurlijke groente is in de problemen gekomen. Vanwege een gigantische belastingschuld word je je huis uitgezet en zit er maar één ding op: de wereld intrekken in de hoop je schuld af te kunnen lossen. Dat doe je in praktijk door vijanden te verslaan en puzzels op te lossen. Je kunt Turnip Boy gratis uitproberen, maar de volledige game kost 4,99 euro.

Ben je op zoek naar meer toffe Android-apps en games?