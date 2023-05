De 4 beste Android-apps en -games van de week (#21 2023)

Puzzel je weg uit escape rooms en houd bij hoeveel je eet. Dat en meer lees je in deze editie van de beste Android-apps en -games van deze week.

1. Calorie Counter

De zomer komt eraan en misschien wil je er daarom op je best uitzien. Wellicht betekent dat voor jou het kwijtraken van wat kilootjes. Om inzicht te krijgen in hoeveel je eet, kan het bijhouden van je calorie-inname handig zijn. Met Calorie Counter houd je precies bij wat je inneemt, met precieze hoeveelheden calorieën en meer.

Via de app op je smartphone geef je door wat je eet en welk type voedsel het is. Zo weet je of je te veel vet eet, voldoende proteïne binnenkrijgt en of je voldoende energie uit je eten haalt. Ook scan je gemakkelijk de barcode van snacks om de ingrediënten digitaal te registreren. Succes!

Calorie Counter - Cronometer Cronometer Software Inc. 8,6 (27.591 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Cube Escape Collection

Houd jij van een verhalende puzzel of escape room? Check dan eens de Cube Escape Collection in de Play Store. De app is een verzameling van alle Cube Escape-games van de Nederlandse makers. Zet je brein aan het werk en los de puzzels op.

De games zijn uitdagend, maar niet onmogelijk en hebben allemaal een spannend thema. Kom stapsgewijs achter de oplossingen om het verhaal te volgen, maar wees gerust: je kunt altijd een hint vragen als je er even niet uitkomt.

Cube Escape Collection Rusty Lake 9,6 (46.589 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Bolt

Bolt is bekend als transport-app. Zo biedt het bedrijf deelfietsen, maar ook auto-ritten aan. Eerder plande je deze ritten in op het moment dat je wil vertrekken, maar vanaf deze week is er ook de mogelijkheid om een rit van te voren te reserveren.

De nieuwe functie laat je dus ruim op tijd je rit plannen, waardoor je niet meer te laat hoeft te komen voor afspraken, uitjes of familiebijeenkomsten. Kom je terug van een reis met het vliegtuig. Dan zijn er zelfs speciale ophaallocaties beschikbaar bij Schiphol.

Bolt: Ritten op aanvraag Bolt Technology 9,6 (4.409.613 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Hocus

Misschien ben je wel bekend met de Penrose-driehoek. Het is die driedimensionale driehoek die oneindig lijkt en moeilijk te begrijpen is. De puzzel-app Hocus zit vol met dit type figuren en voegt er een uitdagend element aan toe.

Als speler is het namelijk je doel om van de ene naar de andere kant van het figuur te komen. Alleen sluiten delen van de figuur toch net iets anders op elkaar aan dan je zal denken. Laat je hersens kraken en behaal de Penrose-puzzels in de Android-game Hocus.

hocus. gamebra.in 9,2 (188.521 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

