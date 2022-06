Deze 4 Android-apps en games mag je niet missen (editie #22 2022)

Veiliger inloggen en katten met zwaarden. Dat en meer in deze wekelijkse editie van de beste Android-apps en games,

1. Google Authenticator

Een goede authenticator-app is anno 2022 noodzakelijk. Zo’n app zorgt ervoor dat je tijdens het inloggen bij apps, diensten en websites een eenmalige code moet invullen, bovenop je gebruikersnaam en wachtwoord. De authenticator-app genereert deze codes en zorgt er dus voor dat je veiliger online bent.

Een van onze favoriete authenticator-apps heeft afgelopen week een kleine, maar fijne update gehad. Voortaan verbergt Google Authenticator de unieke inlogcode, totdat je erop tikt. Op die manier kunnen anderen minder makkelijk over je schouder meekijken.

→ Download Google Authenticator in de Google Play Store (gratis)

2. Catalyst Black

Heb je zin in wat actie en kun je wel tegen een beetje chaos? Probeer dan Catalyst Black eens. In deze dynamische en chaotische shooter neem je het op tegen anderen. Nadat je je wapenuitrusting hebt gekozen word je losgelaten in de arena. Hier is je doel simpel: het andere team verslaan.

Maar, je kunt ook een van de andere spelmodi kiezen. Catalyst Black is ontzettend chaotisch en daarmee leuk, maar wel ietwat overweldigend. De eerste paar keren word je overladen met keuzes en dat kan afschrikwekkend werkend. Prik je hier doorheen, dan verveel je je zeker weten niet.

→ Download Catalyst Black in de Google Play Store (gratis)

3. Listy

Niet geheel verrassend draait Listy om lijstjes. Natuurlijk kun je lijstjes bijhouden in veel meer apps, maar Listy is ervoor gemaakt. Maak je bijvoorbeeld een overzicht van films die je nog wil zien, dan hoef je alleen maar IMDB-links naar de app te kopiëren. Vervolgens haalt Listy zelf de belangrijkste details over deze films op.

Daarnaast kun je de app ook gebruiken om bijvoorbeeld boeken, restaurants en boodschappen in bij te houden. Ook is het mogelijk om data te im- en exporteren, waardoor je altijd de baas over je gegevens blijft. Daarover gesproken: je kunt Listy direct na downloaden gebruiken. Je hebt dus geen account nodig om aan de slag te gaan. Listy is gratis.

→ Download Listy in de Google Play Store (gratis)

4. Katanauts

Mario, maar dan zwaarbewapende katten. Dat is Katanauts in een notendop. Deze game speelt als een platformer. Je bent dus vooral bezig met klauteren, springen en vijanden een kopje kleiner maken. Maar, er zit een addertje onder het gras. Het scherm beweegt namelijk continu naar rechts, waardoor je moet bewegen. Blijf je staan, dan ben je sowieso af.

Net als in Mario ben je in Katanauts bezig met het verzamelen van punten. Bovendien komt er tijdsdruk bij kijken, want het is de bedoeling om levels zo snel mogelijk door te spelen. De game heeft een retrovormgeving en vrijwel alle computerpersonages zijn katten. Wel laat de bediening soms ietwat te wensen over.

→ Download Katanauts in de Google Play Store (gratis)

