De 5 beste Android-apps en -games van de week (#22 2023)

Het ontwerpen van een flyer, livestreamen vanaf je smartphone en verslaan van vijanden vind je in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Canva

Een flyer maken, foto bewerken of videootje knippen: wellicht doe jij dit weleens op je smartphone. Er zijn talloze losse apps voor video’s, collages en fotobewerking, maar Canva voegt ze samen tot één app.

Het basispakket van Canva is gratis te gebruiken. Daarin krijg je verschillende gratis video’s, stickers en sjablonen die je helpen bij het ontwerpen van je poster, foto of andere creatieve uitlating. De software is overzichtelijk en werkt erg intuïtief.

Canva: ontwerp, foto en video Canva 9,2 (12.280.521 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. World of Goo Remastered

Ken jij World of Goo nog? De game uit 2008 waarbij je levels doorloopt met slijmerige balletjes die samen torens en slingers vormen? De game heeft nu een remaster gekregen voor Android-smartphones en is nog precies zoals we ons herinneren.

Let op: de game is enkel beschikbaar voor mensen met een Netflix-account. Je kunt de game wel downloaden uit de Play Store, maar zonder Netflix is ‘ie niet te spelen. Let daarbij ook meteen goed op of je geen Netflix-account deelt, want dat gaat je geld kosten.

World of Goo Remastered Netflix, Inc. 3,4 (156 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. XRecorder

Vrijwel alle nieuwe Android-smartphones komen met de functie ingebouwd om scherm opnames te maken. Zo leg je bijvoorbeeld je favoriete moment vast van een videogame, of leg je je moeder uit hoe ze mobiele gegevens activeert op haar smartphone. Met XRecorder doe je dit ook, maar kun je ook video’s bewerken en livestreamen.

Een ander voordeel van XRecorder is dat je screenshots kunt maken van streamingdiensten als Netflix en HBO Max. Deze apps staan dit doorgaans niet toe, maar met XRecorder dus wel. Weten waarom het niet kan? Lees dan ons uitlegartikel over het maken van screenshots bij streamingdiensten.

Scherm Opnemen - XRecorder InShot Inc. 9,6 (6.382.875 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Peglin

Met Peglin ga je er op uit om tegenstanders te verslaan. Het puzzelachtige balspel zit vol power-ups en speciale ballen waarmee je punten verzamelt en vijanden aanvalt. Speel tactisch en waan je een weg door de verschillende levels.

Peglin is vanaf april 2023 in de Google Play Store te vinden en wordt vaak geüpdatet. Goed om te weten: met de gratis game krijg je tot een derde toegang in het spel. Vind je het wat? Dan betaal je 7,99 voor de hele game. Veel plezier!

Peglin - A Pachinko Roguelike Red Nexus Games 7,4 (798 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Hallo

Met Hallo leer je taal met de hulp van kunstmatige intelligentie. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Duolingo, leer je bij Hallo met persoonlijke leraren. Dit zijn AI-bots met wie jij aan de slag gaat om je gewenste taal bij te spijkeren.

De lessen zijn gecategoriseerd in verschillende thema’s, onderwerpen en moeilijkheden en je leert schrijven, luisteren en spreken. Na het voltooien van een les krijg je feedback op hoe je hebt gepresteerd. Held og lykke med at studere!

Hallo - AI Taal leren Hallo 8,8 (39.581 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Meer Android-apps en -games: