Tinderen om foto’s te verwijderen (Android-apps en -games week 22)

Schoon je telefoon op door te swipen, connect je AirPods met je Android, spot wilde dieren en speel nieuwe games (ook op pc). Dit is ons weekoverzicht.

Dit zijn de beste apps en games van week 22

Ben je benieuwd wat er allemaal nog meer uit je Android-smartphone te halen valt? Dan ben je hier aan het juiste adres: we hebben weer toffe, recente Android-apps en -games voor je op een rijtje gezet. Zo weet jij wat je zeker moet downloaden uit de Play Store.

1. YESNO Gallery Cleaner

Naar links of rechts swipen. De een doet het om een nieuwe liefde te vinden, de ander om z’n telefoon eens goed op te schonen. Met de nieuwe app YESNO reken je snel af met oude screenshots, dubbele foto’s en andere afbeeldingen waar je vanaf wil.

Naar rechts is bewaren, naar links is van je toestel verwijderen. Zo simpel is het. Laat je niet foppen door de Spaanse screenshots, de appbouwer komt uit Argentinië. Wie de app downloadt, kiest bijvoorbeeld voor Engels of Duits. Nederlands is niet beschikbaar.

2. Tomb Busters

Deze bijzondere horrorgame is bedoeld om met meerdere personen te spelen. Vorm een ​​team met je vrienden, plunder vervloekte ruïnes, ontsnap aan allerlei enge wezens, chat met je teamgenoten en probeer ondertussen niet dood te gaan (van het lachen).

Tomb Busters haalt inspiratie uit folkloristische wezens uit oosterse legendes. Kies uit verschillende speelstijlen om ze te verslaan. Of je nu een Explorer, Supporter of Fighter bent, er is altijd wel een rol voor je in je team. Je speelt deze game op je mobiel of pc.

3. LibrePods

Kun jij ook niet kiezen voor één kamp en heb je een Android-telefoon, maar ook AirPods? Wie weet heb je geluk, want de app LibrePods maakt de exclusieve Apple-audiotechnologie bruikbaar op Google Pixels, OPPO-toestellen en OnePlus-telefoons.

De app is niet gloednieuw, maar we hadden ‘m nog niet eerder meegenomen in deze wekelijkse rubriek. LibrePods brengt vrijwel de volledige ervaring van Apple naar Android. Een deel van de functies is gratis, voor de rest betaal je eenmalig 4,99 euro.

4. Pond Pals: Cozy Glamping Game

Beleef een kikkeravontuur in Pond Pals. Zoals de titel al doet vermoeden, draait dit spel om vriendjes in een vijver. In deze geinige simulatiegame bouw je je eigen kleine, maar luxe kampeerplek. De hoofdpersoon is Aaron, een schattige kikker die nogal bang is.

Gelukkig kun jij Aaron helpen door de meest ontspannen vakantiebestemming ooit te creëren. Fleur je glampingterrein op met diverse accessoires, ontdek bijzondere kampeerders en ontgrendel nieuwe gebieden. Ook dit spel is op je pc te spelen.

5. Wildlog: Bird & Wildlife Log

Wildlog is een handige, nieuwe dagboek-app voor mensen die graag de natuur ingaan. Niet alleen in eigen land, maar ook tijdens verdere vakanties. Je logt elk (wild) dier dat je tegenkomt en bouwt zo je eigen kaart met waarnemingen, foto’s en statistieken.

Vogels, zoogdieren, insecten, zeedieren: je kunt het zo gek niet bedenken. Markeer waarnemingen als ‘Onbekend’ als je het niet weet. Even geen internet omdat je offroad bent? Loggen kan zonder signaal omdat alles lokaal op je apparaat wordt opgeslagen.

