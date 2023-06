De 5 beste Android-apps en -games van de week (#23 2023)

Kom tot rust met je favoriete componist of ren over de snelweg en ontwijk het verkeer. Dit en meer lees je in deze editie van de beste Android-apps en -games van deze week.

1. Apple Music Classical

Fans van klassieke muziek opgelet. Apple Music Classical is uitgebracht voor Android-smartphones, wat betekent dat je toegang hebt tot miljoenen nummers van bekende componisten en een hele boel verschillende versies van je favoriete klassieke muziekstukken.

Apple heeft bij duizenden componisten, dirigenten en muziekstukken ook biografieën en beschrijvingen toegevoegd. Zo weet je precies naar wie en wat je luistert. Handig om te weten is dat de app gratis is, zolang je een Apple Music Account hebt. Voor het instellen van de muziek is het downloaden van de Apple Music-app ook vereist. Veel luisterplezier!

Apple Music Classical Apple 9,2 (154 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Klearly

Met je smartphone betalen kennen we al een tijdje en misschien doe jij het wel dagelijks. De Amsterdamse startup Klearly draait dit proces om en laat je je smartphone gebruiken als terminal om betalingen te ontvangen.

Het is natuurlijk vooral handig voor ondernemers en kleine bedrijven. Je hoeft niet langer een pinapparaat te nemen of aan te sluiten op (bedraad) internet en bent een stuk vrijer in het aannemen van betalingen. De app is gratis in gebruik en per transactie sta je 1,65% van het bedrag af. Succes ondernemer!

Klearly Klearly Gratis via Google Play via Google Play

3. Fake Future

In deze retro bit-game ga je op avontuur in een toekomst waar kunstmatige intelligentie de mensheid weet te beheersen. Je bouwt met karakter aan een nieuwe stad van de toekomst en leert de AI kennen. Verhoog je level, verzamel vaardigheden en ontdek nieuwe planeten.

Aan de hand van puzzels doorloop je delen van het verhaal, dat zich na 2100 afspeelt. Fake Future is gratis te downloaden in de Google Play Store en te spelen op vrijwel iedere moderne Android-smartphone. Hopelijk weet je de toekomst een stukje beter te maken in Fake Future.

Fake Future Yuzun Technology Gratis via Google Play via Google Play

4. Reimagine

Met Reimagine verbeter je oude, zwart-witte of doffe foto’s met de hulp van kunstmatige intelligentie. Onscherpe randen worden weer scherp en de grijze lucht wordt blauw gemaakt. Maak je een foto van je fotoboek, dan onderscheidt de app direct de verschillende foto’s en verbetert ze dan één voor één.

De app is gemaakt door MyHerritage. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met afkomst en familiegeschiedenis. Via hun website kun je bijvoorbeeld ook je hele familiestamboom uitpluizen. Oude foto’s kleur geven via de Reimagine-app kan 10 keer gratis en met zeven dagen proeftijd. Daarna betaal je 8,99 euro per maand voor de dienst.

Reimagine:Scan&herstel foto's MyHeritage.com Gratis via Google Play via Google Play

5. Dumb Ways to Die 4

Misschien ben je bekend met Dumb Ways to Die-app of ken je alleen het herkenbare muziekje. De game begon als een zelfmoordpreventie-app, maar is uitgegroeid tot heuze game-reeks. Dit jaar is Dumb Ways to Die 4 uitgekomen en hij zit weer vol domme, maar toch grappige minigames.

Ontwijk verkeer, val niet van een boot het water in of houd je hand van de rode knop. In verschillende werelden vind je allerlei minigames waarbij je doel is: niet doodgaan. Je vindt de game in de Google Play Store en downloadt hem volledig gratis.

Dumb Ways to Die 4 PlaySide Studios Ltd 8 (1.797 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

