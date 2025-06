De 5 beste Android-apps en -games van de week (#23 2025)

Fiets naar de buurtsuper, zie wat voor weer het wordt, maak een driepunter en bewerk prachtige plaatjes. Dit zijn de beste Android-apps en -games van deze week.

Dit zijn de beste apps en games van week 23

Iedere zondag is het weer zover: we behandelen apps die in het nieuws voorbij kwamen, games die binnenkort verschijnen en vertellen je wat je ervan mag verwachten. Zo weet jij wat het downloaden waard is.

1. Da’s zo gefietst!

Wees eens eerlijk; hoe vaak pak jij de auto of scooter voor een ritje dat makkelijk met de fiets te doen is? Je bent niet de enige en daarom is de app ‘Da’s zo gefietst!’ in de Play Store te downloaden. De app moet fietsen leuker maken door er een spelelement aan toe te voegen, zoals het behalen van doelen en sparen van punten.

Je houdt in ‘Da’s zo gefietst!’ makkelijk bij hoeveel en welke vervoersmiddelen je gebruikt, zodat je inzicht krijg in hoe vaak je de auto, trein, fiets of benenwagen pakt. Door uitdagingen te voltooien, spaar je voor beloningen zoals kortingen, winacties of donaties aan goede doelen.

Da’s zo gefietst! Mobidot B.V. 5.2 (129 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Hello Kitty My Dream Store

Hello Kitty heeft een probleem: De winkelstad is verlaten en die wil ze herstellen. Los puzzels op, samen met de personages om de stad weer levendig te maken. Zo breng je de dromen en het gelach van de bezoekers die er ooit waren terug.

De game combineert puzzels met het repareren en uitbreiden van winkels. Je ontwerpt en beheert je eigen winkels en verzamelt meer dan dertig personages die je kunt laten groeien tot winkelmanagers en personeel. En voltooi je collecties? Dan krijg je extra beloningen.

Hello Kitty My Dream Store ACTGames Co., Ltd. 9.2 (4.572 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. KNMI

Waarschijnlijk heb je de KNMI-app ondertussen al wel voorbij zien komen. De app kreeg eind vorig jaar een flinke update in de Play Store en zit bomvol nuttige informatie over het weer in ons land. De ontwikkelaars zitten echter niet stil en komen nu met een fijne uitbreiding, namelijk widgets.

Download je de nieuwste versie van de app, dan zie je dat je toegang hebt tot verschillende widgets op je thuisscherm. Het zijn er drie in verschillende groottes. De kleinste laat het huidige weer zien, de volgende toont het lokale weer in de komende uren en de grootste doet dit zelfs voor de aankomende dagen.

KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 7.6 (2.225 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Dunk City Dynasty

Wat krijg je als je de stijl van Fortnite combineert met basketball? Nou, Dunk City Dynasty. De officiële NBL-arcadegame laat je de strijd aan gaan met de profs van de sport. Speel snelle wedstrijden tot de 11 punten of versla de tegenstander in een potje vijf-tegen-vijf.

Je kunt alleen spelen of met je vrienden online en net zoals Fortnite, kun je skins en andere items halen om je spelers te personaliseren. Weet jij jouw team omhoog te tillen in de competitie en als beste te eindigen? Succes!

Dunk City Dynasty Exptional Global 9.4 (16.291 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Adobe Photoshop

Twee maanden geleden werd bekend dat het bekende fotobewerkingsprogramma Photoshop een eigen Android-app krijgt. Die was er al in de vorm van Photoshop Express, maar vrij gelimiteerd. De nieuwe Adobe Photoshop-app zet een stap verder en laat je nog meer uit je beeld halen.

De app heeft de standaard instellingen die je verwacht, zoals het aanpassen van kleurtonen, verzadiging en de helderheid. Daarnaast selecteer je makkelijker dan ooit voorwerpen in foto’s, verwijder je de achtergrond en voeg je tekst en andere elementen toe. Laat je creativiteit de vrije loop.

Adobe Photoshop (bèta) Adobe Gratis via Google Play via Google Play

