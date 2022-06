Deze 4 Android-apps en games mag je niet missen (editie #24 2022)

Vergaderen zonder moe te worden en je eigen stad bouwen. Dat en meer in dit wekelijkse overzicht van de beste Android-apps en games.

1. Feeting

Al wandelend vergaderen; dat is Fleeting in een notendop. Deze nieuwe app wil ervoor zorgen dat je niet langer achter een bureau vergadert, maar in de frisse buitenlucht. Het enige dat je nodig hebt is een telefoon en oordopjes. Collega’s nodig je uit met een persoonlijke link.

Vervolgens kan de vergadering beginnen. Omdat je tijdens het wandelen je omgeving in de gaten moet houden, draait Fleeting om audio; beeldbellen is niet mogelijk. Verder kan de app automatisch uittypen wat er tijdens de vergadering is gezegd en eventuele actiepunten vastleggen. Helaas werken deze functies vooralsnog alleen in het Engels.

Feeting Talent Maps AG Gratis via Google Play via Google Play

2. Paragon Pioneers

Ben je gek op games als Cities: Skylines? Probeer dan Paragon Pioneers eens. In deze game ben je bezig met het bouwen van een rijk. Niet alleen moet je de stad opbouwen en draaiende houden, je moet ook luisteren naar de behoeftes van het volk. Zodra zij beginnen te klagen, gaat jouw troon immers wankelen.

Paragon Pioneers heeft een simpele retrovormgeving, maar daarachter schuilt een bijzonder complexe game. Je bent in de praktijk bezig met het ontdekken van nieuw gebied, je stad onderhouden en burgers tevreden houden. Ook moet je je bemoeien met transportketens en ervoor zorgen dat de logistiek niet knelt. Paragon Pioneers kost een paar euro, maar valt je gelukkig niet lastig met advertenties.

Paragon Pioneers Tobias Tenbusch € 4,09 via Google Play via Google Play

3. Flomo Notes

Aan notities-app is geen gebrek, maar toch is Flomo Notes de moeite van het bespreken waard. Dat komt vooral door de doeltreffendheid van de app. Zodra je Flomo Notes opstart zie je namelijk één tekst: “What’s on your mind?” À la Twitter nodigt de app je uit om hersenspinsels op te schrijven.

Zodra je klaar bent met typen, wordt de notitie automatisch opgeslagen (inclusief de datum en tijd). Flomo Notes is minimalistisch vormgegeven en van onnodige poespas is dus geen sprake. Bovendien is de app gratis en kun je je notities ook op andere apparaten bekijken, zoals je computer en/of tablet.

flomo Notes flomo Gratis via Google Play via Google Play

4. Runescape

De tijd vliegt. Alweer een jaar geleden bracht ontwikkelaar Jagex de mobiele versie van het klassieke spel Runescape op de markt. Om de eerste verjaardag te vieren worden spelers beloond met allerlei cadeaus. Je krijgt bijvoorbeeld een gratis outfit en ontvangt vijf sleutels waarmee je schatkisten kunt openen.

Ook kunnen spelers tijdelijk sneller ervaringspunten (XP) verdienen. Onderwijl is de verhaallijn van Runescape in volle gang. Momenteel kunnen spelers genieten van een tussenstukje, maar later dit jaar voegen de ontwikkelaars een geheel nieuwe verhaallijn toe.

RuneScape - Fantasy MMORPG Jagex Games Studio 8,2 (11.801 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

