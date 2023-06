De 5 beste Android-apps en -games van de week (#24 2023)

Krijg beloningen voor wandelen, zie de sterren op je pols en ontdek een mystieke wereld. Dat en meer lees je in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

1. Stepler

Afgelopen woensdag was het Global Running Day. Ook is het de dag dat de app Stepler in Nederland is geïntroduceerd. Stepler is een stappenteller-app die je beloont voor het maken van meters te voet. Zo spaar je voor kortingsbonnen, exclusieve producten en diensten van bekende merken als Spotify, Netflix en Ikea.

Eerder testten we op Android Planet verschillende van deze Walk-to-earn-apps en lieten we de resultaten zien. Tegen onze verwachting in bleken twee apps ook de moeite waard, dus check zeker even dat artikel. Benieuwd naar Stepler? Download de app via de knop hieronder.

Stepler - Walk & Earn Stepler AB 6,4 (18.872 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Dash Ball

Op zoek naar een uitdagende en originele game voor op je smartphone? Probeer dan eens Dash Ball. In deze game stuiter je als basketbal verschillende levels door. Je haalt de finish door obstakels te ontwijken en tactisch te spelen.

De obstakels variëren van bewegende zaagbladen en scherpe punten tot kanonnen met lazers en raketten die je volgen. Iedere keer als jij je volgende beweging maakt, gaat het spel in slow motion. Zo heb je net iets meer tijd om de juiste hoek en strategie te kiezen. Veel stuiterplezier!

Dash Ball redsnowdev Gratis via Google Play via Google Play

3. Solis Wijzerplaat

Heb jij een Wear OS-smartwatch zoals de Samsung Galaxy Watch 4 of 5, een Fossil Gen 6 of Google Pixel Watch? Check dan deze Solis wijzerplaten. De Belgische ontwikkelaar heeft de ruimte als inspiratie gebruikt en toont planeten en sterren op hun werkelijke plaats. Deze draaien om de analoge of digitale klok heen.

Verder is er veel aandacht besteed aan de personalisatie van de wijzerplaat. Zo kies je een kleur die bij jouw horloge past en de blauwtint van het heelal. Zo pas je je slimme horloge aan aan jouw voorkeur en stijl. De wijzerplaten zijn ook geoptimaliseerd om zo min mogelijk batterij te verbruiken. Mooi meegenomen!

Solis Wijzerplaat voor Wear OS Solis Watch Faces Gratis via Google Play via Google Play

4. Lost Words: Beyond the Page

Lost Words: Beyond the Page is een game die een aantal jaar geleden uitkwam op consoles als de Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One en PC met lovende reviews. Nu is de game ook speelbaar op Android en de proefversie is gratis.

De game maakt gebruik van zowel 2D- als 3D-elementen om het verhaal van Isabelle te vertellen. Met sterke stemacteurs en indrukwekkende muziek word je helemaal in de game gezogen. Probeer ‘m zelf eens uit en kom erachter of je het 5,99 euro waard vindt.

Lost Words: Beyond the Page PID Games Gratis via Google Play via Google Play

5. PostNL

De PostNL-app is een functie rijker. Je kunt nu zogeheten Pakketmaatjes aanstellen. Ben jij niet thuis wanneer een pakketje komt? Dan kan je Pakketmaatje via de PostNL-app zien wanneer het pakket bezorgd wordt en het voor je aannemen. Handig als je bijvoorbeeld samenwoont met vrienden, studenten of je partner.

Via de app van PostNL voeg je een Pakketmaatje toe. Deze persoon moet via een mail bevestigen dat hij of zij je maatje wil zijn en kan dan alle informatie zien over al jouw verwachte pakketjes. Wil jij ook de pakketjes van je maatje zien? Dan moet die persoon jou een ‘Pakketmaatje’-uitnodiging sturen.

PostNL PostNL Holding B.V. 7,2 (40.747 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

