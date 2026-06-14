Social media zonder de verslaving (Android-apps en -games week 24)

Luister naar je nieuwe favoriete radiozenders, sloop verslavende elementen uit je social media en ontdek gloednieuwe games. Dit is ons weekoverzicht.

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Dit zijn de beste apps en games van week 24

Het is weer tijd om terug te blikken op deze week en de nieuwe apps en games die we hebben ontdekt. We zetten ze kort op een rijtje zodat jij snel kunt beslissen of je ze gaat downloaden. Interesse gewekt? Alle apps zijn gratis te downloaden in de Play Store.



1. RadioShake

Heeft Nederland.fm te weinig keuze voor je? Maak dan kennis met RadioShake. Met deze nieuwe app heb je meer dan 45.000 zenders van over de hele wereld om uit te kiezen! De app is speciaal ontworpen voor Android Auto, inclusief spraakbediening.

Zoek op genre, land of populariteit en ontdek zenders waar je het bestaan niet van wist. De app zit vol coole functies. Schud je telefoon om een nieuwe zender te ontdekken. Ook wordt elk nummer dat je luistert automatisch opgeslagen in een handig logboek.

RadioShake: Radio + Song ID Noctal Labs Gratis via Google Play via Google Play

2. RogueSlide

Een gave combinatie van twee speltypes, dat is RogueSlide. Een schuifpuzzel, maar wel in roguelike-stijl. Je personage is een tegel. Je kunt naar links, rechts, omhoog en omlaag glijden totdat je tegen een muur, spinnenweb of een monster aanbotst.

Schuif tegels om vijanden aan te vallen, upgrades te verzamelen en steeds gevaarlijkere runs te overleven. Elke dungeon wordt random gegenereerd, met elke keer weer nieuwe lay-outs, vijanden en keuzes. Zo blijft het interessant om zo ver mogelijk te komen.

RogueSlide Beep Yeah LLC Gratis via Google Play via Google Play

3. NostalgicPod

Handen omhoog wie er vroeger allemaal een iPod had. Wie terug verlangt naar dit nostalgische Apple-apparaatje, pakt gewoon z’n Android-telefoon erbij! Met de nieuwe app NostalgicPod verander jij je telefoon in de bekendste muziekgadget van vroeger.

Deze retro-app ondersteunt mp3’tjes en flac-bestanden en heeft een internetradio en podcastspeler ingebouwd. Uiteraard is het klassieke aanraakwieltje er ook. De app kost 3,99 euro, maar wij publiceren volgende week een appreview inclusief winactie!

NostalgicPod - Retro Player Curreri Studio € 3,99 via Google Play via Google Play

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4. Nekomancer

Bij een tower defense-game moet je een basis beschermen door torens te bouwen en vijanden te beschieten. Nekomancer is een leuk voorbeeld van dit speltype. De game heeft een griezelig, maar schattig tintje dankzij de bijzondere hoofdpersoon Nox.

Volgens de overlevering zou deze kat ooit een verboden boek hebben geopend. Een ongelukkige keuze, want hierdoor is een leger aan ondode wezens ontsnapt. Versla ze snel voordat het te laat is. Er zijn naast Nox andere coole katten die je kunt vrijspelen.

Nekomancer: Tower Defense Olbbaemi wa Sudal Co., Ltd. Gratis via Google Play via Google Play

5. Decaf

Dit lijkt een koffie-app, maar dat is het niet. Decaf is perfect voor iedereen die wél wil genieten van social media, maar geen zin heeft in alle verslavende elementen. De app laadt je socials in een soort minimalistische browser zonder afleidingen.

Onder andere Reels, Shorts, AI-gegenereerde teksten, advertenties en voorgestelde berichten worden verwijderd, zodat alleen de mensen en communities overblijven die je daadwerkelijk volgt. Grote kans dat jouw schermtijd hiermee drastisch keldert!

decaf: Remove AI, Reels Shorts decaf Gratis via Google Play via Google Play

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