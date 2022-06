Deze 4 Android-apps en games mag je niet missen (editie #25 2022)

Een nieuwe Disney-game, een avontuurlijke radijs en de sociale versie van Spotify. Dit zijn de beste Android-apps en games van de week.

1. Disney Mirrorverse

Ben je gek van Disney en liefhebber van roleplaying-games (rpg)? Dan is Disney Mirrorverse dé game voor jou. Dit spel speelt zich af in een alternatieve Disney en Pixar-werkelijkheid. Al je favoriete karakters uit de films en series zijn aanwezig, maar op een andere manier dan die je kent.

De gameplay bestaat met name uit het voeren van gevechten. Hoe verder je raakt, hoe meer Disney- en Pixar-personages je vrijspeelt. De bediening gaat heel gemakkelijk en bovenal oogt het spel fantastisch. Een fors nadeel aan Disney Mirrorverse is dat de game heftig leunt op in-app-aankopen. Indien je daarmee kunt leven, is het een absolute aanrader.

Disney Mirrorverse Kabam Games, Inc. 9 (52.000 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Dadish 3

Er is een nieuw deel van Dadish uitgekomen. In deel drie van de cultgame kruip je wederom in de huid van een radijs die op zoek is naar zijn kinderen. Ze zijn vermist en om ervoor te zorgen dat hen niets overkomt moet je ze zoeken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want het spel heeft in totaal 50 levels.

Dadish 3 speelt als een platformer. Je bent dus bezig met springen, klauteren en het ontwijken van aanvallen. Ook is het belangrijk om slim gebruik te maken van de omgeving. Je kunt bijvoorbeeld rijden op een dolfijn. Dadish 3 is gratis, maar voor een klein bedrag (3,59 euro) koop je de advertenties af.

Dadish 3 Thomas K Young Gratis via Google Play via Google Play

3. humit

De algoritmes van grote muziekdiensten als Spotify hebben muziek heel persoonlijk gemaakt, maar humit gaat daar verandering in aanbrengen. Deze app wil muziek ontdekken en luisteren namelijk weer sociaal maken. Hoe? Door een sociaal netwerk van muziekliefhebbers op te tuigen.

Na het aanmaken van een profiel kun je andere humit-gebruikers volgen. Op die manier ontdek je nieuwe muziek, waar je anders nooit mee in aanraking zou komen. Bovendien kun je samen met anderen naar radio luisteren en tegelijkertijd met andere liefhebbers kletsen. Zie humit als een kruising van Spotify en Instagram.

humit - music made social humit media, inc. Gratis via Google Play via Google Play

4. Abandon Ship

Heb je altijd al een piraat willen zijn? Probeer dan Abandon Ship eens. In deze tactische piratengame ben jij als kapitein verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van jouw schip. Je bent niet alleen bezig met het ontdekken van nieuwe eilanden, maar ook met het veroveren van deze gebieden.

Je komt tijdens je avonturen niet alleen andere zeevaarders tegen, maar ook allerlei mythische figuren. Denk bijvoorbeeld aan gigantische spinnen of uit de dood herrezen kapiteins. Daarover gesproken, in Abandon Ship krijg je vaak een tweede kans. Zinkt jouw schip, maar blijf jij in leven? Dan kun je vluchten via een reddingsboot en opnieuw een schip opbouwen.

Abandon Ship Plug in Digital Gratis via Google Play via Google Play

