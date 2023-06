De 5 beste Android-apps en -games van de week (#25 2023)

Zoek razendsnel bestanden op je smartphone, vecht met zombies en check of alles waterpas staat. Dat en meer vind je in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

1. Pixel Search

Android is van Google. Daarom is het gebruiken van een Google Pixel-smartphone vaak voordelig als je graag de nieuwste softwarefuncties wil. De smartphones worden direct geüpdatet en bieden veel handige opties, waaronder de slimme zoekbalk. Daarmee zoek je namelijk niet alleen op het internet, maar ook tussen bestanden op je smartphone en in apps.

Android-smartphones van andere fabrikanten hebben niet allemaal deze handige functie. Daarvoor is de Pixel Search-app een handige uitkomst. Deze app imiteert namelijk de Pixel-zoekbalk, waardoor je ook op je niet-Pixel-telefoon makkelijker bestanden of informatie vindt op je smartphone.

Pixel Search Rushikesh Kamewar Gratis via Google Play via Google Play

2. Undawn

Undawn is een verhalende survivalgame die zich afspeelt in een post-apocalyptische wereld. Jouw doel is om te overleven, verzamelen en ontdekken. Al vechtend waan je je een weg door de met zombies bezeten wereld en speel je de vele game-modi.

Het spel is van de makers van PUBG Mobile: een bekende mobiele open wereld game waarbij je als laatste over wil blijven. Undawn oogt daarom ook erg als PUBG en heeft indrukwekkende graphics, zeker voor op mobiele hardware.

Ook leuk: er zit een uitgebreid menu in de game om je eigen karakter te ontwikkelen en door middel van de selfiecamera stuur je zijn of haar gezicht aan.

Undawn Level Infinite 8,6 (37.902 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. ANWB Onderweg & Wegenwacht

Ben jij lid bij de ANWB en ga je binnenkort op reis met de auto? Check dan eens de ANWB Onderweg & Wegenwacht-app. Daarin zijn twee nieuwe functies toegevoegd waarmee jouw reis niet alleen goedkoper, maar ook overzichtelijker wordt.

Met de eerste weet je bij ieder tankstation in Europa de prijzen van (specifieke) brandstoffen, zodat je wat geld kunt besparen.

De tweede toevoeging is de mogelijkheid om tolwegen op te nemen in je routeplanning. Daarmee bereken je ook meteen de kosten die je aan tol moet betalen en kun je hier beter op anticiperen. De nieuwe functies zijn verwerkt in de ANWB Onderweg & Wegenwacht-app die je vindt in de Google Play Store.

ANWB Onderweg & Wegenwacht ANWB 8,8 (27.396 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Pokémon TCG

Pokémon-fans opgelet, want sinds kort is de Pokémon Trading Card Game Live-app gelanceerd. De game was al eerder in bèta te gebruiken, maar nu kun je officieel met je favoriete kaartspel op je smartphone aan de slag. Stel decks samen, ga gevechten aan met vrienden en haal dagelijkse challenges.

Ook is er een nieuwe digitale uitbreiding beschikbaar: Scarlet & Violet – Paldea Evolved. Hierbij krijg je toegang tot meer generaties Pokémon en kun je kristallen inwisselen voor meer exclusieve items. Benieuwd? Download dan de app via de knop hieronder.

Pokémon TCG Live The Pokémon Company International 4,8 (14.702 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Positional

Je smartphone zit vol met sensoren die verschillende dingen voor je uitrekenen. Zo bepaalt de gps je locatie en de gyroscoop checkt welke bewegingen je smartphone maakt. Positional is een smartphone-app die metingen van deze sensoren en digitale data met elkaar combineert, om jou de meeste informatie te geven over waar je bent.

Zo weet je precies hoe laat het is, waar de zon en maan staan, welke richting je inkijkt en bekijk je op de kaart waar je bent, sla je punten op waar je bent geweest en gebruik je je smartphone als waterpas. Positional is dus niet enkel een kompas-app, maar haalt het meest uit de sensoren in je smartphone.

Positional: Your Location Info Hamza Rizwan Gratis via Google Play via Google Play

