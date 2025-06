De 5 beste Android-apps en -games van de week (#25 2025)

Maak prachtige foto’s, bespaar op je verzekeringen, vind je telefoon terug en speel golf met je vogelvrienden. Dit zijn de beste Android-apps en -games van de week.

Dit zijn de beste apps en games van week 25

De week zit er weer op, dus is het tijd om samen te kijken naar toffe Android-apps en -games. We zetten apps uit het nieuws en de laatste mobiele games voor je op een rijtje. Zo weet jij wat het downloaden zeker waard is. Veel leesplezier!

1. Adobe Firefly

Kunstmatige intelligentie is overal en niet langer alleen goed in het maken van teksten. Ook op het gebied van foto en video kan AI steeds meer en wordt het toegankelijker voor iedereen. Zo ook met de nieuwe Firefly-app van Adobe, het bedrijf achter Photoshop. Hiermee ga je zelf aan de slag met AI-afbeeldingen.

De app laat je afbeeldingen genereren met tekst en ook maak je korte video’s op basis van plaatjes. Daarnaast verwijder je makkelijk voorwerpen uit foto’s of vervang je ze door iets anders. Adobe Firefly is nu te downloaden in de Google Play Store en (beperkt) gratis te gebruiken.

Adobe Firefly: Generative AI Adobe 7.4 (562 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. KaCaKaCa

Ambieer jij een toekomst in de fotografie? Dan zou ik een camera kopen, of de game KaCaKaCa downloaden. In dit rustgevende spel speel je als fotograaf, die op precies het juiste moment een plaatje moet schieten. Je komt in verschillende situaties terecht waar mensen, dieren en voorwerpen voorbij komen en jij wil ze op het beste moment vastleggen.

Het hele spel heeft een fijne uitstraling en rustige sfeer, net als de foto’s die je schiet. Hoe beter de plaatjes zijn die je maakt, hoe meer rolletjes je kunt verdienen. En misschien maak je nog eens wereldberoemde foto’s uit het echte leven na in het spel.

KaCaKaCa CottonGame Gratis via Google Play via Google Play

3. Woolsocks

Wie bewust met zijn geld omgaat, maakt misschien al gebruik van de app Woolsocks. De budgettering-app is gemaakt om je te helpen bij het inzicht krijgen in je geldzaken. Ook krijg je toegang kortingen en cashback-acties bij verschillende bekende winkels.

De app is van Nederlandse bodem en werkt sinds kort samen met het bedrijf Risk, wat achter de website Overstappen.nl zit. Deze samenwerking maakt het je als gebruiker makkelijker om via die dienst te wisselen van energie-, internet- en tv-contract of een auto-, woon- of reisverzekering.

Woolsocks: The money app Woolsocks AG 8.6 (23.725 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Super Flappy Golf

Stel je een combinatie van Angry Birds en Golf voor: dan krijg je Super Flappy Golf. Het spel is kleurrijk, zit vol uitdaging en daagt je uit om in zo min mogelijk slagen de levels uit te spelen. De levels zijn natuurlijk compleet anders dan golfbanen uit het echte leven en zitten vol met vijanden en obstakels.

Je moet je dus tactisch door de gebieden maneuvreren. Ondertussen zitten je vrienden in de online-modus achter je aan en probeer je zo min mogelijk te flapperen met je vleugels. Ook al is je personage een vogel, het levert toch minpunten op. Weet jij het snelst en efficiëntst de levels te halen?

Super Flappy Golf Noodlecake Gratis via Google Play via Google Play

5. Samsung Find

Heb je een Samsung op zak? Dan houd je dat het liefst zo, maar mocht je hem toch kwijtraken, dan kan Samsung Find de redder in nood zijn. De app laat je namelijk de locatie bijhouden van je telefoon, tablet of bluetooth accessoires, zodat je die kunt terugvinden als ze kwijt zijn.

Daarnaast laat de app je ook je locatie delen met andere Samsung-gebruikers. Daarmee weet je altijd waar je vrienden of familieleden zijn. De app heeft veel weg van de Google Vind-Plek die op alle Android-telefoons te downloaden is, dus check die ook zeker als je dat handiger lijkt. Er rolt nu ook een Samsung Find-update uit, die de app er moderner uit laat zien.

Samsung Find: Location Sharing Samsung Electronics Co., Ltd. 6.8 (1.591 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

