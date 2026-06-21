Ontsnap jij aan een dodelijke slak? (Android-apps en -games week 25)

Ontdek de beste app om de slaapjes en luiers van je baby bij te houden en raad locaties om een slak van je af te schudden. Dit is ons weekoverzicht.

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Dit zijn de beste apps en games van week 25

Dus, jij bent benieuwd welke apps en games er deze week zijn verschenen? Dan heb je geluk, want in dit artikel check je snel gave applicaties voor jouw Android-toestel. De apps zijn hartstikke nieuw en klaar om gedownload te worden in de Google Play Store.

1. Startphone

Hij werd deze week groots aangekondigd: de nieuwste app van Odido. Het idee is dat kinderen hiermee veilig blijven in de digitale wereld die op ze afkomt als ze hun eerste smartphone krijgen. Startphone is overigens geen losse app, maar een launcher.

Er zijn vier niveaus passend bij iedere leeftijd van een kind. Zo kun je bij het basisniveau alleen bellen, terwijl kinderen bij niveau 3 ook toegang krijgen tot diverse sociale media. De app is gratis voor iedereen met een Android-telefoon, of je nu Odido hebt of niet.

Startphone Odido Nederland Gratis via Google Play via Google Play

2. The Immortal Snail

Een slak met een missie: jou vinden en je levend opeten. Allemaal de schuld van een kwaadaardig bedrijf dat dit biologisch wapen per ongeluk liet ontsnappen. Nu zit jij met de gebakken peren. The Immortal Snail speelt slim in op de populariteit van GeoGuessr.

Het doel van het spel is steeds raden waar de slak zich bevindt. Hiermee win je tijd en gaat je score omhoog. Helemaal ontsnappen aan dit slome monster is trouwens geen optie; die weet je daadwerkelijke gps-locatie en zal z’n mes uiteindelijk gaan gebruiken!

The Immortal Snail virtual. Gratis via Google Play via Google Play

3. Maluszek

Net een kleintje gekregen? Dan heb je vast moeite om de voedingen en verschoningen te combineren met het bijhouden van allerlei informatie. Daar komt de nieuwe app Maluszek goed van pas. Deze logapp is ideaal om snel luiers en dutjes te noteren.

Ook al ben je uitgeput en heb je maar één hand vrij omdat je je baby vast hebt, kun je makkelijk iets loggen in deze app. Vul (borst)voedingen in, luiers, slaapjes en nog veel meer. Alle gegevens blijven alleen op jouw telefoon staan en de app is advertentievrij.

Maluszek: Baby Tracker & Log Maluszek Gratis via Google Play via Google Play

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4. Orange Pop

Wie opgegroeid is met de avonturen van Kenan & Kel, zal Orange Pop erg leuk vinden. De twee tieners hadden hun eigen tv-show, in ons land uitgezonden op Nickelodeon. Kenan was altijd verzot op sinaasappellimonade, vandaar de naam van deze game.

Orange Pop is een matchpuzzel waarbij je tegels schuift om ze weg te spelen. De frietjes, petjes en skateboards ken je vast nog van de serie. Elk level heeft een geinig element, van geluidjes en knaleffecten tot grappen ingesproken door het dolle duo zelf.

Orange Pop! Staple Games Gratis via Google Play via Google Play

5. PDF Cast

Wil jij een pdf-bestand aan meerdere mensen tonen? De nieuwe app PDF Cast maakt dat mogelijk. Handig tijdens een presentatie op het werk, maar ook gewoon thuis op de bank. Bijvoorbeeld als je belangrijke documenten met gezinsleden wil doornemen.

De kracht van de app zit ‘m in het gebruiksgemak. Je deelt alleen het document en niet onnodige informatie als de statusbalk en andere afleidende elementen. Met een handig lint onderin blader je snel door alle pagina’s. Een auto-scrolfunctie is ook aanwezig.

PDF Cast: Present PDF on TV zb134 Gratis via Google Play via Google Play

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