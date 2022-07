Deze 4 Android-apps en games mag je niet missen (editie #26 2022)

Aan zombies ontsnappen en met speelgoedauto’s racen. Dat en meer in dit wekelijkse overzicht van de beste Android-apps en games.

1. Last Fortress: Underground

De wereld is volledig vernietigd en alle mensen zijn in zombies veranderd. Bijna iedereen, tenminste. Er is namelijk nog een kleine groep mensen die moeten zien te overleven. Bovengronds krioelt het van de zombies, dus besluit men ondergronds te gaan.

In Last Fortress: Underground ben jij de leider van deze groep. Aan jou de taak om een ondergrondse samenleving op te bouwen zodat jullie hechte groep de apocalyps weet te overleven. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je moet immers vooruitplannen, mensen op missie sturen om bovengronds ‘boodschappen’ te doen en de onderlinge verhoudingen in de gaten houden.

Last Fortress: Underground LIFE IS A GAME LIMITED 9 (152.000 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Health Connect

Google heeft een nieuwe gezondheidsapp uitgebracht. Health Connect verbindt meerdere gezondheid-, fitness- en digitaal welzijn-apps met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan de app(s) die je gebruikt om je slaappatroon in kaart te brengen, of je hardloopsessies.

Het fijne aan Health Connect is dat al deze gegevens voortaan overzichtelijk op één plek zijn verzameld. Bijkomend voordeel is dat je de informatiestroom vanuit deze app ook kunt bedienen. Wil je bijvoorbeeld niet langer dat een fitness-app jouw gezondheidsgegevens kan inzien? Trek dan de toestemming in.

Health Connect by Android Google LLC Gratis via Google Play via Google Play

3. Call of Dungeon: Devil’s Quest

Weet jij altijd de weg te vinden? Probeer dan Call of Dungeon: Devil’s Quest eens. Dit spel speelt zich af in donkere grotten en kerkers en daagt jou uit om de weg terug te vinden. Navigeren alleen is niet genoeg, want tijdens je avonturen moet je ook bepaalde artefacten verzamelen.

Verder zit Call of Dungeon: Devil’s Quest vol met interessante opdrachten, verhaallijnen en valt er altijd aan je karakter te sleutelen. Door je ogen en oren open te houden kun je immers veel fraaie objecten in het ondergrondse vinden. Denk aan nieuwe uitrusting en wapens. Al met al is Call of Dungeon: Devil’s Quest een fijne en atmosferische game die je bovendien compleet met één hand kunt spelen.

Call of Dungeon: Devil's Quest Double Reality Gratis via Google Play via Google Play

4. Toy Rider

Laat je niet misleiden door de schattige graphics, want Toy Riders is een verraderlijk moeilijke game. Het racespel draait niet alleen om gas geven, maar ook om reactievermogen, behendigheid en tactisch inzicht. À la Mario Kart is het bijvoorbeeld mogelijk om power-ups te verdienen – zoals een versnelling – of anderen te dwarsbomen door een blokkade op te werpen.

Toy Riders speelt zich af in een miniatuurwereld. Je kunt kiezen uit verschillende omgevingen, zoals de slaapkamer, badkamer en keuken. Er zijn in totaal 24 parcours aanwezig en er zijn meer dan 100 speelgoedauto’s speelbaar.

Toy Rider : All Star Racing Omnaya Studios Gratis via Google Play via Google Play

