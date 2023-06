De 4 beste Android-apps en -games van de week (#26 2023)

Laat je digitale assistent voortaan je belletjes regelen of word nostalgisch met een Windows-game. Dit zijn de beste, leukste of gekste Android-apps en -games van de week.

1. Progressbar 95

Klaar voor een ‘trip down memory lane‘? Dat moet voor iedereen die de afgelopen 30 jaar een computer heeft aangeraakt wel lukken met Progressbar 95. Het is in dit spel namelijk je doel om de beruchte Windows-laadbalk van 0 naar 100 procent te krijgen. Dit doe je door blokjes te vangen, maar er zijn ook andere minigames.

De vormgeving van de game is duidelijk geïnspireerd door het Windows-besturingssysteem van Microsoft. Vanaf versie 95 waan je je een weg naar Windows XP, Windows 7 en Windows 11. Per versie veranderen de knoppen, menu’s en functies die je tot je beschikking hebt.

Progressbar95 - nostalgic game Spooky House Studios UG (haftungsbeschraenkt) 9,4 (124.535 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. VOYP

Heb jij bel-angst? Dan is deze volgende app voor jou misschien het proberen waard. Met VOYP (Voice Over Your Phone) bel je namelijk gemakkelijk anderen met gebruik van AI.

Voor het doen van je oproep hoef je enkel je boodschap in te vullen, bijvoorbeeld ‘vraag hoe het met mijn vriendin gaat’ en je persoonlijke assistent regelt de rest van het gesprek.

Er zitten echter een paar adders onder het gras. Zo is de service beperkt gratis beschikbaar en moet je bijbetalen om met je eigen nummer te bellen. Daarnaast is er geen garantie dat de ontvanger je belletje serieus neemt. Toen wij dit op de redactie testten, dacht de ontvanger dat het een nep-belletje was en hing direct op.

VOYP - Voice Over Your Phone Control Space Gratis via Google Play via Google Play

3. Smurfen – Het Kookspel

Was jij als kind ook zo fan van de Smurfen? Zet dan je digitale kookmuts op en waan je in de huid van Kok-Smurf. De bewoners van Smurfenland zijn namelijk hongerig en komen in hordes naar jouw foodtruck toe. Door te multitasken en op de tijd te letten, bereid jij in no-time verschillende maaltijden.

Hoe beter je dit doet, hoe meer punten je binnenhaalt. Daarmee open je zelfs meerdere foodtrucks en ontgrendel je honderden gerechten. Het niveau sluit bij iedere gebruiker aan. Het is casual voor jou en uitdagend voor je kids. Smurf ze!

Smurfen - Het Kookspel Azerion Casual 8,6 (207 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Screen Protector

Als Android-gebruiker is het belangrijk om af te weten van malware. Dit is software met kwade bedoelingen, zoals het stelen van jouw persoonlijke informatie. Je hoeft heus niet bij iedere download bang te zijn dat je kwaadwillende software binnenhaalt, maar mocht je twijfelen? Dan is de Screen Protector-app misschien iets voor jou.

Nee, het gaat niet om een fysieke screen protector om je smartphone-scherm te beschermen, maar om een app die het maken van screenshots en schermopnames tegengaat.

De app schakel je gemakkelijk in en uit via het meldingscherm, zodat eventuele apps niet jouw gegevens kunnen bekijken. Om je beter bewust te zijn van veiligheid op je smartphone, raden we je aan eens een kijkje te nemen op onze Beveiliging-pagina.

Screen Protector: Stop Spyware Mayle Solutions Gratis via Google Play via Google Play

