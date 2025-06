De 5 beste Android-apps en -games van de week (#26 2025)

Maak toffe voice-overs, speel voetbal met superkrachten en houd je wijk afvalvrij. Dit zijn de beste Android-apps en -games van de week.

Dit zijn de beste apps en games van week 26

Om de week af te sluiten, zetten we weer onze favoriete Android-apps en -games voor je op een rijtje. Het gaat van apps die deze week in het nieuws verschenen tot games die we gewoon tof vinden. Veel plezier met de beste Android-apps en -games van deze week uit de Play Store.

1. ElevenLabs: AI Voice Generator

Heb je wel eens lopen pielen met kunstmatige intelligentie? Dan ken je de naam ElevenLabs misschien ook wel. Het is een grote naam op het gebied van audio, video en foto-generatie met AI en deze week lanceerde ElevenLabs een nieuwe app. Hiermee maak je makkelijker AI-stemmen dan voorheen.

Na het invoegen van tekst, zoals een voice-over of presentatie, kies jij de AI-stem waarvan je wil dat ‘ie het voorleest. Je stelt zelf in hoe snel en met hoeveel emotie de stem klinkt. Na het genereren sla je de audio lokaal op of deel je het op sociale media. Let wel op dat de gratis versie beperkt is en je voor sommige functies een abonnement of betaalde tokens moet hebben.

ElevenLabs: AI Voice Generator Eleven Labs Inc Gratis via Google Play via Google Play

2. FIFA Rivals

Wie vroeger de animatieserie Inazuma Eleven heeft gezien, houdt van voetbal en actie. Dat is precies wat je vindt bij het nieuwe FIFA Rivals. Je favoriete spelers nemen het tegen elkaar op in een arcade-spel, met extra krachten, spectaculaire acties en spannende potjes.

Je speelt op een vlotte manier mee met onder meer de FIFA Club World Cup en spaart punten door te winnen. Daarmee haal je beter spelers en extra powers binnen. Ook verdien je punten door speciale taken uit te voeren, zoals een vette combo of uitdagende acties.

FIFA Rivals - Football game Mythical Games 9.6 (7.115 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Google Wallet

Google Wallet ken je waarschijnlijk wel en misschien gebruik je het al om contactloos te betalen met je smartphone. Naast betaalpassen kun je ook zelf kaarten toevoegen aan de app, zoals een kortingskaart, boarding pass of een ticket voor een concert. En met een update die nu uitrolt, wordt dat nog makkelijker.

Binnenkort kun je tickets uit je bestanden- of galerij-app namelijk direct doorsturen naar de Google Wallet-app, simpelweg door op ‘Delen’ te klikken. Kies vervolgens het Wallet-icoon. Daarna wordt je in de app automatisch doorgestuurd naar het menu waarin je zelfs digitale passen maakt.

Google Wallet Google LLC 8.2 (1.919.684 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Train Station 3

In Train Station 3 bouw je een spoorwegimperium op. Je reist door historische tijdperken, beginnend met stoomlocomotieven en je gaat door tot hogesnelheidstreinen. Het spel heeft realistische treinmodellen, toffe graphics en realistische geluidseffecten.

Je moet vracht als kolen en olie vervoeren om regio’s te ontwikkelen en steden uit te breiden. Zorg dat je efficiënte routes en dienstregelingen kiest, want die zijn cruciaal voor het ontgrendelen van nieuwe regio’s met unieke grondstoffen. Ben jij een treinliefhebber? Dan is Train Station 3 écht iets voor jou!

Train Station 3 Pixel Federation Games 8.0 (3.423 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. HelemaalGroen

Hoewel de app al een tijdje uit is, vinden we het alsnog een tof initiatief. HelemaalGroen is een app waarin Nederlands laten weten bij welke wegen zij zwerfafval opruimen en dat overzichtelijk in één kaart zet. Na verloop van tijd verkleurt en verdwijnt de groen aantekening, waardoor gebruikers weten dat die straat weer even niet is opgeruimd.

Ook na zes jaar wordt de app nog gebruikt. Zo schreef Achterhoek Nieuws over Paul uit Lochem, die de app gebruikt om zijn woonplaats afvalvrij te houden. Dus, download de app en ga zelf aan de slag. Wees er wel van op de hoogte dat de app soms kan vastlopen. Dat laten gebruikers in de reacties weten, dus test het vooral zelf.

HelemaalGroen HelemaalGroen app beheer 5.8 (52 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

