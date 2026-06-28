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De Game Boy Camera is weer terug (Android-apps en -games week 26)

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
28 juni 2026, 15:57
3 min leestijd
De Game Boy Camera is weer terug (Android-apps en -games week 26)

Retrofotografie maakt een comeback met deze app, verslaving ligt op de loer bij nieuwe games en nog meer om te ontdekken. Dit is ons weekoverzicht.

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Dit zijn de beste apps en games van week 26

Heb je een koud drankje in de ene hand en je smartphone in de andere? Mooi zo, want wij bespreken zoals elke zondagmiddag vijf leuke apps en games voor jouw Android-toestel. Ontdek wat ze jou te bieden hebben en download ze gelijk in de Play Store.

1. Flashback

Wat ooit werd omschreven als ‘gefilmd met een aardappel’, kan ook zeker z’n charme hebben: beelden met weinig pixels en veel karakter. Iedereen die eind jaren negentig met de Game Boy Camera speelde, weet dat dat soort eenvoud juist iets kan hebben.

Flashback
Flashback
Flashback
Flashback

Flashback is een nieuwe applicatie die die typische Game Boy Camera-look nabootst. Je maakt foto’s met je telefoon, maar krijgt ze terug met een grof retro-effect. Ook zijn er functies beschikbaar die je vroeger niet had. Kiekjes met een flinke dosis nostalgie.

Flashback

Flashback

epilogue.co

Gratis via Google Play

2. Skyhill: Hotel Survival

Het leven in een hotel is niet zo rooskleurig als het lijkt. Zeker als je buren mutanten zijn. Dat is de harde realiteit als je bent ingecheckt in het Skyhill Hotel. In deze nieuwe game in roguelike-stijl is de apocalyps uitgebroken, terwijl jij vastzit in het penthouse.

SKYHILL: Hotel Survival
SKYHILL: Hotel Survival
SKYHILL: Hotel Survival
SKYHILL: Hotel Survival
SKYHILL: Hotel Survival
SKYHILL: Hotel Survival
SKYHILL: Hotel Survival
SKYHILL: Hotel Survival
SKYHILL: Hotel Survival
SKYHILL: Hotel Survival
SKYHILL: Hotel Survival
SKYHILL: Hotel Survival
SKYHILL: Hotel Survival
SKYHILL: Hotel Survival
SKYHILL: Hotel Survival

Je moet echter helemaal naar beneden om te overleven. De gemuteerde monsters op iedere verdieping maken afdalen lastig. Versla ze en zoek ook naar voedsel. Elke run die je doet, lijkt een beetje op de vorige, maar voor fans van survivalgames is dat niet erg.

SKYHILL: Hotel Survival

SKYHILL: Hotel Survival

Mandragora Games

Gratis via Google Play

3. Tunee

Op zoek naar een andere app met dezelfde naam, stuitten we per toeval op Tunee. Dit is een uitdagend spel dat interessant is als je veel van muziek weet. Je krijgt een aantal noten van een bekend nummer. Tik erop en hoor een fragment van een halve seconde.

Tunee
Tunee
Tunee
Tunee
Tunee
Tunee

Dat is hopelijk genoeg om alle noten in de juiste volgorde te zetten. Pas als de volledige volgorde klopt, wordt alles achter elkaar afgespeeld. De interface van Tunee is karig, maar dat maakt de app niet minder leuk. Elke dag is er een nieuwe muzikale uitdaging.

Tunee

Tunee

Mayuga Software

Gratis via Google Play

4. Queens Puzzle

Queens is een populaire puzzel waarbij je steeds maar één koningin in elk(e) rij, kolom en apart kleurveld van een raster mag plaatsen. Simpel gezegd is het een combinatie van mijnenveger en sudoku. Queens Puzzle is een nieuwe app rondom dit spelletje.

Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen
Queens Puzzle: Find The Queen

De game klinkt simpel, maar spelers moeten nog meer regels respecteren. Zo mogen koninginnen elkaar niet raken, ook niet diagonaal. Verder heeft elke puzzel maar één oplossing. In totaal zijn er ruim 10.000 puzzels om te ontdekken in Queens Puzzle.

Queens Puzzle: Find The Queen

Queens Puzzle: Find The Queen

Old Duck Games

Gratis via Google Play

5. City Distance

Wil jij berekenen wat de afstand is tussen twee willekeurige locaties wereldwijd? Dat kan natuurlijk met Google Maps, maar veel leuker is het met City Distance! Deze app blinkt uit in gebruiksvriendelijkheid. Zo is de interface zeer prettig en toegankelijk.

Afstand Calculator & Kaart
Afstand Calculator & Kaart
Afstand Calculator & Kaart
Afstand Calculator & Kaart

De app is handig om een roadtrip te plannen, vluchtafstanden te vergelijken of gewoon voor de leuk. Er is ondersteuning voor auto, fiets, openbaar vervoer, vliegtuig en de benenwagen. De app is verre van nieuw, maar kwam onlangs toevallig op onze radar.

Afstand Calculator & Kaart

Afstand Calculator & Kaart

SpecSoft.IO

Gratis via Google Play

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