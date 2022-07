Deze 4 Android-apps en games mag je niet missen (editie #27 2022)

Een handige Android Auto-app en een spannende interactieve film. Dat en meer in deze wekelijkse editie van de beste Android-apps en -games.

1. Sygic

Sygic kreeg afgelopen week een fijne update. Voortaan werkt de navigatie-app beter samen met Android Auto. Je kunt bijvoorbeeld makkelijker de route wijzigen dan voorheen, omdat de app voortaan ook op het smartphonescherm werkt (en dus niet alleen op je autoscherm).

Ook nieuw is Real View Navigation. Deze functie laat een projectie van de ‘echte’ weg zien – mits je smartphone hoog genoeg hangt om de weg te registreren. Verder is Sygic veiliger geworden, want de nieuwe DashCam-functie begint te filmen op het moment dat je plots versnelt. Dit kan een teken van een naderende botsing zijn.

Sygic GPS Navigation & Maps Sygic. 8,8 (1.820.000 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Jurassic World Primal Ops

Zo’n beetje iedereen is bekend met de Jurassic Park-films. In de nieuwe Primal Ops-game gaat het echter over een andere boeg en kruip je in de huid van een dinosaurustrainer die maar één doel heeft: zoveel mogelijk oerdieren redden.

Dat doe je door het op te nemen tegen rebellengrepen, stropers en bedenkelijke wetenschappers die de dino’s voor lucratieve handeltjes gebruiken.

Jurassic World Primal Ops is een top-down actiegame. Je bekijkt en bestuurt het spel dus van boven. De bediening is even wennen, maar voelt op een gegeven moment natuurlijk aan. Extra tof is dat de door jou geredde dinosaurussen je in de strijd kunnen bijstaan.

Jurassic World Primal Ops Behaviour Interactive 8,2 (2.760 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Qlate

Wat krijg je als je een notitie-app en rekenmachine met elkaar mengt? Waarschijnlijk zoiets als Qlate. Met deze nieuwe app kun je niet alleen aantekeningen maken, maar ook (complexe) berekeningen uitvoeren. Qlate zit een beetje tussen een ‘normale’ rekenmachine en computerprogramma Excel in.

De app kan bijvoorbeeld met variabelen en wiskundige wiskundige functies omgaan. Je kunt Qlate dus voor academische doeleinden gebruiken, maar ook om bijvoorbeeld je vermogen mee in de gaten te houden.

Extra handig is dat je verschillende onderdelen van een notitie of berekening verschillende kleuren kunt geven. Qlate is gratis, maar toont wel advertenties. Die koop je voor 2,79 euro af.

Qlate - Calculator + Notepad Pranay Karani Gratis via Google Play via Google Play

4. I Saw Black Clouds

I Saw Black Clouds is niet zomaar een game, maar een heuse interactieve film. De door jou gemaakte keuzes hebben invloed op het verhaal en kunnen het plot van de film/game flink veranderen. I Saw Black Clouds heeft een behoorlijk zwartgallig plot en is dus absoluut niet geschikt voor minderjarigen.

Om een tipje van de sluier op te lichten: je beleeft het verhaal vanuit het perspectief van Kristina. Zij besluit na het overlijden van een goede vriend terug te keren naar het plaatsje waar ze opgroeide. Kristina gaat op zoek naar antwoorden rondom de dood van haar goede vriendin, maar komt er al snel achter dat de waarheid gitzwart is. De rest van het verhaal moet je vooral zelf beleven.

I Saw Black Clouds Wales Interactive Gratis via Google Play via Google Play

