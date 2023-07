De 4 beste Android-apps en -games van de week (#27 2023)

Personaliseer je smartphone, ga op avontuur op Zweinstein, ski van witte pistes en ontwikkel een digitaal visitekaartje. Je leest het in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

1. Customized Color Status Bar

Personaliseer jij graag je Android-smartphone totdat ‘ie volledig aansluit op jouw wensen? Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een launcher of icon pack? Check dan ook eens deze app: Customized Color Status Bar. Zoals de naam doet vermoeden, personaliseer je via deze applicatie de statusbalk bovenin het scherm van je Android-smartphone.

Van effen kleuren tot verlopen en van foto’s tot gifjes. Er valt een hoop aan te passen met Customized Color Status Bar. Misschien houd je van bloemen in een weiland of een mooie zonsondergang. De keuze is aan jou, dus ga los en pak je saaie statusbalk aan.

Customized Color Status Bar NextGenSolution Gratis via Google Play via Google Play

2. Harry Potter: Magic Awakened

Harry Potter-fans opgelet, want deze is voor jullie. De game Harry Potter: Magic Awakened combineert een uitdagende vorm van mobiele games met één van de bekendste boeken- en film-series van de moderne tijd. Waan je in een magische wereld vol spreuken en uitdaging en word een sterke magiër.

Je speelt het spel als het zelf-samengestelde hoofdpersoon die uit is op avontuur. Al duellerend ontdek je de verschillende afdelingen van Zweinstein en versla je uitdagende tegenstanders.

Het spel wordt vooral geliefd om de vele herkenbaarheden uit de boeken en films, die jij als Harry Potter-liefhebber natuurlijk gemakkelijk spot.

Harry Potter: Magic Awakened Warner Bros. International Enterprises Gratis via Google Play via Google Play

3. HiHello

Zakelijk of privé: je moet weleens je contactgegevens delen. Denk bijvoorbeeld aan een potentiële klant of een collega. Traditioneel gebeurt dit met fysieke visitekaartjes, maar die zijn erg statisch en niet goed voor het milieu. Met HiHello maak je digitaal visitekaartjes die je ook digitaal deelt.

Via de app maak je gemakkelijk een visitekaartje aan die past bij jouw bedrijf of persoonlijkheid. Daarop vul je natuurlijk je contactgegevens in, maar ook linkjes en zelfs video’s kun je toevoegen. Tijd om iemand je kaartje te geven? Laat ze dan je eigen QR-code scannen. Ze kunnen dan online jouw visitekaartje bekijken.

Digital Business Card: HiHello HiHello Inc Gratis via Google Play via Google Play

4. Grand Mountain Adventure

Nu het mooie weer er weer aankomt, zijn er ongetwijfeld mensen die al weer snakken naar de winter. Niet alleen om de koele temperaturen, maar natuurlijk ook vanwege de sneeuw. Voor degene die geen genoeg kan krijgen van skiën en snowboarden is Grand Mountain Adventure zeker een aanrader.

Je bevindt je in een bergachtig ski-gebied met verschillende pistes, liften, spectaculaire halfpipes en indrukwekkende schansen. Jij kiest welke richt je opgaat en onderweg verdien je punten door het doen van stunts, sprongen en snelheidsparcours.

Grand Mountain Adventure Toppluva AB 8,8 (42.963 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

