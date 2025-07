De 5 beste Android-apps en -games van de week (#27 2025)

Neem een pauze van je telefoon, ruim al puzzelend een chaotische wereld op, maak AI-video’s of overleef in een post-apocalyptische wereld.

Dit zijn de beste apps en games van week 27

Het is zondag, dus het is tijd om de week af te sluiten met de beste Android-apps en -games van het moment. We zetten ze hieronder voor je op een rijtje en behandelen alles: van gras aanraken om tot rust te komen tot zelfs liedjes maken.

1. Touch Grass

Merk jij dat je makkelijk uren scrolt door social media op je telefoon? En heb je al verschillende manieren geprobeerd om dit te verminderen, zoals tijdsloten op je apps of je telefoon helemaal wegleggen, maar wil niets werken? Geef dan Touch Grass een kans. De app helpt je namelijk op een unieke manier.

Touch Grass is een app blocker, die je toegang tot de meest verleidende apps ontneemt. Om die apps weer te gebruiken, moet je eerst fotobewijs sturen dat je buiten bent geweest en gras hebt aangeraakt. Met AI analyseert de app of het wel écht gras is, dus met een simpele groene achtergrond misleid je de app niet zomaar. Je bepaalt natuurlijk zelf welke apps er door de app geblokkeerd kunnen worden.

App Blocker: Touch Grass Nullinnix Gratis via Google Play via Google Play

2. Goods Story: Sort Puzzle

Goods Story is een sorteer-puzzelspel. Je duikt in boeiende verhalen door chaotische ruimtes te sorteren, voorwerpen te matchen en sterren te verdienen. Deze sterren gebruik je vervolgens om personages in nood te helpen hun huizen, winkels en hun dromen. Jij komt de mensen helpen.

Goods Story heeft een kleurrijke vormgevingen en zit bomvol hersenkrakende uitdagingen, maar ook heerlijk ontspannende gameplay. Je kunt offline spelen, zodat je jouw creatieve oplossingen voor de op te ruimen rotzooi overal kunt inzetten.

Goods Story: Sort Puzzle LinkDesks Classic Puzzle Games 8.4 (1.693 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Gemini met Veo 3

Veo 3 is Google’s geavanceerde AI-tool die video’s kan genereren op basis van tekstopdrachten. Het voegt zelfs achtergrondgeluid, stemmen en andere geluidseffecten toe aan de video’s, die maximaal acht seconden duren. Sinds deze week is de tool ook in Nederland te gebruiken via de Gemini-app.

Neem een (proef) AI Pro-abonnement op one.google.com/about/plans. Open de Gemini-app, log in en start een nieuwe chat. Klik onder in beeld op ‘Video’ en vertel de app wat je gegenereerd wil. Binnen zo’n twee minuten heb je een realistische of juist absurdistische AI-video binnen.

Google Gemini Google LLC 8.6 (8.182.759 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Once Human

Once Human is een multiplayer open-world survivalgame waarin je in een post-apocalyptische wereld overleeft. Een buitenaards virus heeft alles geïnfecteerd, maar jij weet hier je voordeel uit te halen. Verken de grote wereld, van toendra’s tot vulkanen en vecht tegen monsters. Je moet overleven, grondstoffen verzamelen en missies behalen, zowel alleen als met vrienden.

Bouw je eigen basis en verdedig je voorraden met vallen en wapens. Zorg goed voor je bondgenoten om hun loyaliteit te behouden. Ga jij op avontuur in Once Human, vol actie, strategie en spannende uitdagingen? Succes!

5. Suno

Suno is een bekende AI-tools voor wie graag persoonlijke liedjes maakt, zelfs al je helemaal niet muzikaal bent. De tool is getraind op talloze nummers, waardoor hij al overtuigende liedjes kan maken met een simpele tekstopdracht. Denk hierbij aan het genre en het tempo van het nummer.

Dankzij de mobiele app van Suno hoef je niet langer achter je laptop te zitten voor een persoonlijk liedje. Laat de AI de lyrics schrijven of bedenk zelf de tekst, waarna Suno de rest doet. Zo goed als échte muzikanten is het nog niet, maar voor een snel verjaardagsliedje of geintje met je vrienden, is het enorm leuk.

Suno - AI Music & Songs Suno, Inc 9.6 (448.394 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

