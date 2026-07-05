Special: tien nieuwe spelletjes! (Android-apps en -games week 27)

In dit weekoverzicht hebben we speciaal aandacht voor de nieuwste games. Je ontdekt maar liefst tien leuke, gratis spellen voor jouw telefoon of tablet.

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Dit zijn de beste games van week 27

Elke week delen we drie apps en twee games met je. Speciaal voor fans van mobiele games doen we het deze week even anders. Maak kennis met maar liefst tien recente Android-spelletjes (in willekeurige volgorde). Je vindt ze uiteraard in de Play Store.

1. Capitle

Ken jij alle hoofdsteden? Bewijs het maar! Bij veel van dit soort spelletjes krijg je een hoofdstad en moet je het land raden. Bij Capitle werkt het juist andersom. Elke dag is er een nieuwe opgave. Het continent krijg je cadeau om je een beetje op weg te helpen. Weet je het niet gelijk? Per gok zie je hoeveel kilometer je er naast zit. Winstpercentage, gemiddeld aantal gokken, beste reeks: alle statistieken worden netjes bijgehouden.

Capitle TheBrinkLabs Gratis via Google Play via Google Play

2. Ascend

Door naar een minimalistisch spelletje met als doel een balletje van het ene platform naar het andere te schieten. Zo probeer je steeds hoger te komen. De bediening van Ascend is erg simpel. Hierdoor krijg je waarschijnlijk al snel de smaak te pakken. Verslaving ligt wel op de loer, want iedereen met een flinke dosis competitiedrang wil zijn of haar highscore natuurlijk steeds proberen te verbeteren. Spelen op eigen risico!

Ascend DemolisherDev Gratis via Google Play via Google Play

3. Corrupted Circuits

Deze uitdagende puzzelgame doet denken aan twee spellen: mijnenveger en Sokoban. Corrupted Circuits speelt zich af in een neonkleurige printplaatwereld. Elk level bestaat uit een ander raster. Zorg dat je blauwe kernen naar de goede plek schuift. Elke zet telt en vooruitdenken is daarom essentieel. Geen geschikte route? Speel dan extra ruimte vrij door de juiste muren te breken. Dit is echt zo’n spel om uren zoet mee te zijn.

Corrupted Circuits PinkRorqual Gratis via Google Play via Google Play

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4. RGB

Rood, groen en blauw. Je kent deze kleurencombinatie vast van computerschermen, digitale fotografie of ledverlichting. Er is ook een spelletje met dezelfde titel. In RGB combineer je rode, groene en blauwe waarden om een willekeurig gegenereerde kleur na te maken. Er zijn meerdere moeilijksheidsgraden. Ook is er een CMY-versie om te spelen. Een geinig en origineel spelletje dat de hel moet zijn als je kleurenblind bent!

RGB FiredUpForge Gratis via Google Play via Google Play

5. Chess Spell

Ken jij de regels van schaken, maar heb je niet zo’n zin om allerlei serieuze potjes te spelen? Gebruik je kennis dan voor een grappigere variant van schaak, genaamd Chess Spell. In deze game gelden de klassieke regels, maar je hebt daarnaast een deck aan krachtige spreuken om elk potje in jouw voordeel te beslissen. Zo kun je een stuk naar keuze van een tegenstander tijdelijk bevriezen of een stuk van jezelf teleporteren.

Chess Spell Combe Gratis via Google Play via Google Play

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6. MasterMegaCube

De Rubiks kubus is al ruim vijftig jaar oud, maar blijft populair. Wie handig is met de kleurige puzzel, lost ‘m nu ook op z’n telefoon op. In MasterMegaCube zitten natuurlijk de klassieke varianten opgebouwd uit 54 zichtbare vlakken, evenals allerlei bijzondere vormen. Ook beginners kunnen lekker draaien, want er zijn zelfs puzzels met maar 24 vlakken (oftewel 2x2x2). Zo kun je langzaam opbouwen naar grotere kubussen.

MasterMegaCube Master Studios Games Gratis via Google Play via Google Play

7. Feel the Beat

Spellen als Guitar Hero, Rock Band en Dance Dance Revolution draaien allemaal om timing. Door precies op tijd op een knop te tikken, klikken of die in te drukken, verdien je punten. Hoe nauwkeuriger je bent, hoe beter. Dat is niet anders in de nieuwe app Feel the Beat. Er zijn 80 levels en elektronische tracks om te spelen. Dat kan solo, maar je daagt je vrienden ook uit of gaat online op zoek naar een willekeurige tegenstander.

Feel The Beat: Rhythm Game Code & Chord Gratis via Google Play via Google Play

8. Constella

Constella is een rustgevend puzzelspel met sterrenbeelden. Elk level bestaat uit een kleine cluster van sterren. Jouw taak? Een doorlopend pad over elke verbinding volgen zonder je vinger op te tillen. Wanneer je een sterrenbeeld afmaakt, licht het op en onthult het de eeuwenoude mythe erachter. Er zijn geen timers en geen scores, dus geen stress. Alle illustraties zijn met de hand getekend en daarna digitaal afgewerkt.

Constella: Sterrenpuzzel Slice of Life studio Gratis via Google Play via Google Play

9. Pic-Asso: Hide and Seek

Met zo’n woordgrapje in de titel moet het haast wel een goed spel zijn. In Pic-Asso speel je verstoppertje door je eigen silhouet in een omgeving weg te werken. Dat doe je door je witte zelf over te schilderen met kleuren uit de afbeelding. Hoe beter je opgaat in de omgeving, hoe moeilijker het is voor de zoekers om je te vinden. Deze game is gebaseerd op Meccha Chameleon, een populair vergelijkbaar spelletje op Steam.

Pic-Asso: Hidden Object Hunt Polyhistor Gratis via Google Play via Google Play

10. Space Hockey

We sluiten af met een klassieker: airhockey. Dit spel speel je uiteraard met z’n tweeën en de appmaker van Space Hockey heeft daar iets geinigs op bedacht. Je legt je eigen telefoon naast die van je vriend en speelt zo een potje op beide apparaten. Verbinden doe je via wifi of een hotspot. Het spel is ontworpen om lekker te draaien op diverse Android-apparaten met verschillende schermformaten: pak dus ook zeker je tablet erbij!

Space Hockey Halting Software Gratis via Google Play via Google Play

Volgende week zijn we weer gewoon terug met onze vaste structuur: drie apps en twee games. Wil jij vaker over games lezen en zo ja, welke? Laat het ons weten in de reacties.

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