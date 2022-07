Deze 4 Android-apps en games mag je niet missen (editie #28 2022)

Een nieuwe The Witcher-game en vervloekte dobbelstenen. Dat en meer vind je in deze editie van de beste Android-apps en games van de week.

1. Dicey Dungeons

Combineer vervloekte dobbelstenen met een intrigerende verhaallijn, chaotische maar prachtige omgeving en een fijne soundtrack en je krijgt Dicey Dungeons. In dit spel kruip je in de huid van een dobbelsteen die is betoverd door slechterik Lady Luck. Om de vloek op te heffen moet je je een weg banen door allerlei kerkers en de uitgang vinden.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want de levels (kerkers) worden willekeurig gegenereerd. Hierdoor is iedere speelronde anders. De gameplay bestaat overigens niet alleen uit door kerkers slepen, want het is ook belangrijk om nieuwe speelkaarten te verzamelen. Bovendien kun je je karakter sterker maken en moet je allerlei puzzels oplossen.

Dicey Dungeons Terry Cavanagh € 4,99 via Google Play via Google Play

2. Volume

Lezen wordt makkelijker met Volume. Deze app serveert je kleine verhalen (van maximaal een paar minuten) in de hoop dat lezen dagelijkse kost wordt. De mini-magazines, Stacks genaamd, gaan over van alles en nog wat. Je kunt onder meer over wetenschap, geschiedenis, popcultuur, psychologie en nog veel meer onderwerpen lezen.

Daarover gesproken: er zitten ook audioverhalen in Volume. Dat is met name fijn voor wanneer je niet in de mogelijkheid bent om te lezen. De verhalen in Volume worden gecureerd door een redactie waardoor het aanbod continu wisselt. Gebruik je de app dagelijks, dan bouw je een ‘highscore’ op. Volume is helemaal gratis.

Volume: Bite Sized Magazines Volume Stories Private Limited Gratis via Google Play via Google Play

3. Gwent: Rogue Mage

Kun je maar geen genoeg krijgen van The Witcher? Dan hebben we goed nieuws voor je, want ontwikkelaar CD Projekt Red heeft een nieuwe game in de serie uitgebracht. In Gwent: Rogue Mage draait het – hoe kan het ook anders – om Gwent, het bekende kaartspel uit eerdere The Witcher-games.

De gameplay bestaat dus uit het verzamelen van zo sterk mogelijke kaarten (het zogeheten ‘deck-building’) en het duelleren tegen vijanden. Bij iedere tegenstander die je verslaat, kom je meer te weten over het verhaal van hoofdrolspeler Alzur. Daarover gesproken: het verhaal van Gwent: Rogue Mage speelt zich een paar honderd jaar voor de verhaallijn van Geralt af, de protagonist van eerdere The Witcher-games.

GWENT: Rogue Mage CD PROJEKT S.A. 5,2 (209 reviews) € 10,99 via Google Play via Google Play

4. Woice

Woice is een minder opdringerige versie van WhatsApp en Slack. Wat dat betekent? De ontvanger van een door jou gestuurd bericht krijgt geen notificatie, maar ziet de inhoud op het moment dat hij of zij Woice opent. De app zelf heeft het dan ook over ‘asynchrone communicatie’.

Een ander speerpunt van Woice is transcriptie. Stuur je iemand een audiobericht, dan kan de dienst hier automatisch een tekstversie van maken. Dat is handig, want op die manier hoeft de ontvanger niet per se naar het audiobericht te luisteren. Woice is momenteel nog helemaal gratis. Op een later moment kun je ook een abonnement afsluiten om alle functies te ontgrendelen.

Woice Woice Gratis via Google Play via Google Play

