De 4 beste Android-apps en -games van de week (#28 2023)

Maak lekkere beats en steel de show of los uitdagende breinbrekers op. Dat en meer lees je in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

1. DJ Muziekmixer

Met een mooie zomermaand komen lekkere zomerfeestjes. En bij een feestje, hoort muziek. Ben jij muzikaal en lijkt het draaien van plaatjes jou wel iets? Wacht dan met het meteen aanschaffen van een draaitafel en oefen eerst eens met de app DJ Muziekmixer. Hierin leer je de basis van draaien en mixen als DJ.

Tover je smartphone om tot draaitafel met twee segmenten. Jij kiest zelf wat je hier wil tonen. Mix je plaatjes met de hand of maak je gebruik van een soundboard? Gebruik de muziek-samples om je eigen mix in elkaar te zetten en laat deze op de maat opnieuw afspelen door loops te maken. Voor net dat laatste beetje extra voeg je gemakkelijk effecten en volume toe.

DJ Muziekmixer - DJ Mix Studio Easyelife 8,4 (5.163 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Age of Evolution

Altijd al geïnteresseerd geweest in het verleden en benieuwd hoe de wereld eruit zag als moderne samenlevingen samenwerken met oude? Dan ben je bij Age of Evolution op het juiste adres. Met deze game ga je als tijdreiziger op pad door verschillende momenten in de geschiedenis, met als doel te evolueren.

De game is in de basis een verzamel en bouw-spel, waarin je langzamerhand je samenleving verder uitbreidt door grondstoffen te verzamelen, steden te bouwen en gevechten aan te gaan met tegenstanders. De game is te downloaden in de Google Play Store.

Download Age of Evolution hier.

3. Yearly Progress

Deze app doet precies wat je denkt dat ‘ie doet. Yearly Progress geeft je inzicht in hoe ver je al in het jaar bent. Denk bijvoorbeeld aan hoeveel procent van het jaar, van deze maand of van deze dag al voorbij is.

Heb jij dit jaar persoonlijke of professionele doelen? Dan kan deze app je misschien net iets meer pushen om dat doel te behalen. Zo verandert ‘dat komt later wel’ hopelijk naar ‘laten we dit nu doen’. Ook biedt de app verschillende widgets, waardoor je ook op je thuisscherm herinnerd wordt aan de progressie die constant gaande is.

Download Yearly Progress hier.

4. Antivine

Houd jij van een rustgevende game en uitdagende puzzels? Probeer dan eens Antivine. In dit verhalende spel ga je met de twee hoofdrolspelers op zoek naar de waarheid door verschillende breinbrekers op te lossen.

Goed om te weten is dat je vaak anders moet nadenken dan je in eerste instantie verwacht. Maak gebruik van het tweede hoofdpersonage en gebruik de omgeving slim om een level te halen. Je vindt de game in de Play Store. Veel succes!

Antivine USERJOY Technology Co., Ltd. Gratis via Google Play via Google Play

