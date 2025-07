De 5 beste Android-apps en -games van de week (#28 2025)

Ga op avontuur met vrienden, navigeer met je Garmin, bouw dikke hamburgers en vermijd boetes in het buitenland.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de beste apps en games van week 28

De week zit er weer op: tijd om alle toffe Android-apps en -games die voorbij kwamen onder elkaar te zetten. Zo weet jij wat zeker het downloaden waard is. Heb jij zelf nog favoriete apps die je andere Android Planet-lezers graag aanraadt? Laat het dan vooral weten via de reacties hieronder.

1. Nieuws.nl

Wie zijn (regio)nieuws volgt via Nieuws.nl kan dat sinds kort ook doen via de nieuwe app van de website. Hij is in de eerste week zo’n 2000 keer gedownload en die gebruikers kunnen doormiddel van pushmeldingen sneller op de hoogte van de ontwikkelingen in hun regio.

De app is gratis, maar toont wel advertenties. Over het algemeen ziet ‘ie er overzichtelijk uit, kies je gemakkelijk je eigen gemeente en lees je er ook landelijk nieuws. Je downloadt hem nu in de Google Play Store.

Nieuws.nl Newsifier Gratis via Google Play via Google Play

2. Spirit Crossing

Spirit Crossing is nu uit voor Android. De kleurrijke mulitplayer-game verscheen eerst voor pc, laat je op avontuur gaan in een droomwereld en jij creëert je eigen verhaal. Je gaat op pad om geesten te helpen met hun problemen. Zo verzamel je grondstoffen, bouw je huizen, personaliseer je jouw eigen kamer en organiseer je toffe feesten.

Let op: Spirit Crossing is nog in ontwikkeling, dus tijdens het spelen kun je input geven over hoe het spel nog beter kan worden. Ook heb je een Netflix-abonnement nodig om de game te kunnen spelen. Je kunt hem wel downloaden, maar zonder inloggegevens komt je niet verder dan het menu.

Spirit Crossing NETFLIX Netflix, Inc. Gratis via Google Play via Google Play

3. Google Maps voor Garmin

Goed nieuws voor gebruikers van een Garmin-smartwatch. Google Maps wordt hierop nu ondersteund. Door een route van de Maps-app op je smartphone naar je horloge te sturen, komen de routeaanwijzingen daarop tevoorschijn tijdens het rennen, wandelen of fietsen.

Ook laat de app je doormiddel van trillingen weten dat er een afslag aankomt, zodat je niet de hele rit op je pols hoeft te kijken. De app werkt op meer dan 90 verschillende Garmin-horloges, dus test het vooral voor jezelf uit. Je downloadt hem gratis via de Garmin Connect IQ Store.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Fastfood Restaurant Burger 3D

Duurt jouw bestelling bij een fastfood-restaurant je alsnog te lang en denk je het beter te kunnen? Ga de uitdaging dan aan in Fastfood Restaurant Burger 3D. Je begint met een kleine burgerkraam en neemt zelf al je bestellingen op, maakt de burgers, frituurt de frietjes en schenkt het drinken in.

Hoe beter je jouw klanten behandelt, hoe hoger de fooien die je krijgt. Daarna kun je jouw zaak uitbreiden tot een ware keten, waar efficiëntie voorop staat. Maar, zorg ervoor dat je klanten niet hoeven te wachten, want dat is slecht voor je recensies. Weet jij kalm te blijven in de fastfood business?

fastfood restaurant burger 3D GamersMania Gratis via Google Play via Google Play

5. Flitsmeister

Ondertussen ken je Flitsmeister misschien al wel. De Nederlandse app laat weggebruikers weten waar flitspalen, mobiele flitsers en andere opvallende situaties op de weg plaatsvinden. Gebruikers van de app helpen elkaar door dit in de app te delen. En met de vakantie om de hoek, ben je misschien van plan de app ook in het buitenland te gebruiken.

Check van te voren vooral even de regels en het aanbod van Flitsmeister in andere landen. Zo kan de app bepaalde signalementen niet doen vanwege regelgeving. Ook zijn er landen waar het gebruik van soortgelijke apps strafbaar is, zoals in Frankrijk. Daar kun je een boete krijgen tot 1500 euro, als je gepakt wordt.

Flitsmeister Flitsmeister 8.2 (63.943 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Altijd op de hoogte zijn van de laatste Android-apps en games? Check onze app en nieuwsbrief.